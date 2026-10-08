Merdivenden düşerek sakatlanan Merve Özbey’den sağlık durumuna yönelik açıklama

Afyonkarahisar’da konser verdiği esnada merdivenden düşerek ayağını sakatlayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir yoğun fizik tedavisi görüyordu. Özbey, tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK MERDİVENDEN DÜŞMÜŞTÜ

Sahneden inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşen ünlü şarkıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve ayağından sakatlandığı tespit edilmişti.

AYAĞI SAKATLANMIŞTI

Özbey, İstanbul’a geldikten sonra tedavisine devam edilirken, kazanın ardından yaptığı açıklamada, kendisine kolunun sakatlandığının söylendiğini, fakat ayağından sakatlandığını belirtmiş ve en kısa sürede konserlere yeniden dönmek istediğini ifade etmişti.

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SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda yoğun tedavi sürecinin ardından sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti. Özbey, “Çok şükür iyiyim, çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım” ifadelerini kullanarak kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

ÖZBEY’DEN AÇIKLAMA

Fizik tedavi sürecinin olumlu sonuç verdiğine vurgu yapan Özbey, şunları söyledi:

“Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiç sorun kalmadı çok şükür, yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı, denecek kadar bitti yani. Çok şükür bunu da atlattık. Allah’ın sevgili kuluymuşuz. Güzel mesajlarınız ve dualarınız için de ayrıca teşekkür ederim.”

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Nisan 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumlu olan Özbey, özellikle müzik yapımcısı Erdem Kınay ile yaptığı çalışmalar ve çıkardığı solo albümlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Teorisi Bölümü’nde müzik eğitimi alan ünlü şarkıcı, kariyerindeki dönüm noktasını Ebru Gündeş tarafından keşfedilmesiyle yaşadı.

Ebru Gündeş’in kendisini vokalist olarak dinlediği sahnede keşfetmesinin ardından Gündeş’in teklifiyle profesyonel vokalistliğe başlayan ünlü şarkıcı, sonraki dönemlerde Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz ve Ferman Toprak gibi pek çok ünlü ismin sahnesinde vokalist olarak görev aldı.