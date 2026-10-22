Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36’ya çekti.

YÜZDE 37’DEN 36’YA DÜŞÜRÜLDÜ

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) konuya yönelik yaptığı açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya düşürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca TCMB gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’a indirildi.

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PPK’DAN AÇIKLAMA

PPK’dan konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir.

Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir.

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.”