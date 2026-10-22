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TOKİ’den 61 ilde 725 arsa satışı! 400 bin TL’den başlıyor!

TOKİ, 61 ilde toplam 725 arsayı satışa çıkaracağını duyururken arsaların fiyatlarının 400 bin liradan başladığı öğrenildi.

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Eklenme 22.10.2026 - 13:55

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 şehirde 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Arsaların fiyatlarının ise 400 bin liradan başladığı öğrenildi.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

TOKİ, arsaların satışa çıkarılacağı açık artırmanın 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

HANGİ ARSALAR SATILACAK?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsaların konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyonu alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğinde olduğu öğrenildi.

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YÜZDE 20-25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE

Buna göre belirlenen lotlarda yüzde 20-25 peşinat ve 48 ay vade ile alıcılar bu arsalara sahip olabilecek. Bazı gayrimenkuller ise peşin satılacak. 61 ildeki yaklaşık 3.460.367 metrekare büyüklüğe sahip toplam 725 arsa, 29 milyar 146 milyon 300 bin lira vadeli muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

PEŞİN ALIMLARA YÜZDE 15 İNDİRİM

Vadeli olarak satışa sunulan bazı gayrimenkuller için peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim imkânı sunulacak.

AÇIK ARTIRMA NEREDE YAPILACAK?

Açık artırma için düzenlenecek toplantı, Radisson Blu Hotel Ankara (Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cad. No:11 Çankaya/Ankara) ile TOKİ Halkalı Hizmet Binası (Halkalı/İstanbul) adreslerinde yapılacak.

Ayrıca açık artırma, www.emlakmuzayede.com.tr internet sitesi üzerinden 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günleri saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Alıcılar detaylı bilgilere TOKİ’nin resmî internet sitesi www.toki.gov.tr ile muzayede.emlakyonetim.com.tr internet sitelerinden ve 444 84 34 numaralı telefondan ulaşabilecek.

SATILACAK ARSALAR HANGI İLLERDE?

TOKİ tarafından satışa sunulacak arsaların İstanbul, Sakarya, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir ve İzmir başta olmak üzere toplam 61 ilde olduğu öğrenildi.

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