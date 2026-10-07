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Messi 1 gol, 2 asistle Milli Takım’a veda etti

Dünyanın en iyi futbolcularından Lionel Messi, 39 yaşında Arjantin Milli Takımı'na veda ederken, veda kapsamında Benin ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 1 gol, 2 asistle göz doldurdu.

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Eklenme 07.10.2026 - 10:36
Güncellenme 07.10.2026 - 10:44

Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli yıldız Lionel Messi, ülkesinde Benin ile oynanan hazırlık karşılaşmasıyla milli takım kariyerini noktaladı.

GECEYE DAMGA VURDU

Mücadele, 3-0 Arjantin’in galibiyetiyle sonuçlanırken; Messi ise, jübile maçında 1 gol ve 2 asistle geceye damga vurdu.

TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞÖLEN

Karşılaşmanın 10. dakikasında Messi’nin giydiği 10 numaralı formanın anısına oyun durdurulurken, tribünlerde görsel şölen başladı.

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Arjantinli futbolcu karşılaşmanın ardından sahanın ortasında konuşma yaparken duygusal anlar yaşadı.

MESSİ’DEN DUYGUSAL KONUŞMA

Messi, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yılı aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim. Zira Arjantin Milli Takımı’nda oynamak başınıza gelebilecek en güzel şey.”

SEYİRCİLER DE DUYGULANDI

Yıldız futbolcunun milli takım kariyerini noktaladığı anlar, futbolseverleri de derinden etkilerken, birçok seyirci gözyaşlarına hakim olamadı.

1 DÜNYA KUPASI, 2 COPA AMERİCA

Arjantin Milli Takım kariyeri boyunca 208 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 126 gol atarken, 1 Dünya Kupası, 2 Copa America şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Messi, 2014 ve 2026 Dünya Kupalarında ise yarı finalde oynadı.

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