Montella ile yollar ayrılıyor: İşte Milli Takım’ın başına düşünülen yeni isim

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası ve Uluslar Ligi dahil oynanan son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet alan Milli Takım’ın kötü gidişatına son vermek için Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolları ayırmayı planlıyor.

MOTELLA İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Gazeteci Yakup Çınar’ın paylaştığı bilgilere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göreve devam etmeyi planlarken, Montella ile cuma günü yolların ayrılacağını iddia etti.

Çınar’a göre Başkan Hacıosmanoğlu, cuma günü TFF’nin yapacağı olağanüstü toplantıda A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam ve hakem olaylarının masaya yatırılacak ve Türk futbolunu ilgilendiren önemli kararlar alınacak.

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YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Bu kapsamda, Montella ile cuma günü yolların ayrılması beklenirken, TFF ise Montella yerine şu an Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan’a teklif yapmayı planlıyor. Turan’a çifte görev teklifi yapmaya hazırlanan TFF’nin atacağı adımlar merak konusu olurken; Arda Turan, Shakhtar Donetsk karşısında geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşamış ve Ukrayna ekibini UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale kadar taşımıştı.

MONTELLA NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Öte yandan, Montella’nın alacağı tazminat da belli oldu. Buna göre aylık yaklaşık 183 bin euro ve yıllık 2,2 milyon euro kazanan Montella’ya 5 aylık maaşı tazminat olarak ödenecek. Bu da 900 bin eurodan fazla bir tutara tekabül ediyor.

MONTELLA’NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Montella’nın sözleşmesinin31 Temmuz 2028 tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, cuma günü alınacak karar kapsamında İtalyan teknik adamla yolların ayrılması bekleniyor.

4 MAÇI DA KAYBETTİ

Montella yönetimindeki ay yıldızlı ekip, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk 4 maçını kaybetmişti. Fransa’ya 1-0, İtalya’ya 4-1, Belçika’ya 3-0 ve son olarak İtalya’ya 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalarda sadece 2 gol atmış ve kalesinde 11 gol görmüştü.