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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Üniversiteli öğrencilere aylık 19 bin 250 TL destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı’nın ardından açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci başlarken, kontenjanın 150 bine çıkarıldığı ve öğrencilere günlük 1.375 lira, aylık ise 19 bin 250 lira ödeme yapılacağı öğrenildi.

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Eklenme 13.10.2026 - 15:11
Güncellenme 13.10.2026 - 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik detayları açıklamıştı.

Erdoğan, gençlerin eğitimlerine devam ederken, iş hayatına atılmalarına ve deneyim kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu amaçla İŞKUR Gençlik Programı’nı başlattıklarını ve gençlerin bu programa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

220 BİNE YAKIN GENÇ YARARLANDI

Şu ana kadar İŞKUR Gençlik Programı’ndan 220 bine yakın gencin faydalandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Gençler deneyim sahibi oldular ve belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmadık. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine çıkarıyoruz.

AYLIK 19 BİN 250 TL ÖDEME

Ayrıca program doğrultusunda gençlerimize günlük 1.375 lira destek vereceğiz. Ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar ödeme alacak.”

BELLİ ŞARTLARDA 1.250 TL PROMOSYON

Erdoğan, programa katılan öğrencilerin sigorta primlerini devletin karşılayacağını altını çizerek ek olarak belirli koşullarda 1.250 TL tutarında promosyon ve birçok harcamalara özel avantajlar sağlanacağını açıkladı.

HEDEF: 3 YILDA 3 MİLYON GENÇ

3 yılda 3 milyon gence ulaşmanın hedeflendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’ndan ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasının amaçlandığını belirtti.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik yaptığı açıklamada, kontenjanın 150 bine çıkarıldığını olduğunu duyurdu.

YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Işıkhan, konuya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından üniversiteli gençler için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız 150 bin üniversite öğrencisi.

Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan iş hayatına hazırlıyor ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz.

BAŞVURU TAKVİMİNE NEREDEN ULAŞILACAK?

Sevgili gençler, günlük 1.375 lira, ay içerisinde 14 gün katılım sağlamanız durumunda ise 19 bin 250 lira gelir elde etme imkânına sahipsiniz. Ayrıntılara sistemimizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizde bilgi alabilirsiniz.

DETAYLAR İŞKUR’DA

İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

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