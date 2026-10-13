SGK 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satacağını duyurdu. Buna göre, kurum mülkiyetindeki gayrimenkuller, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Elektronik Satış Portalı vasıtasıyla satışa sunulacak.

TARİH BELLİ OLDU

Tahmini satış değerinin 310 bin liradan başladığı öğrenilen gayrimenkullerin, 21 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında açık artırma usulüyle satılacağı öğrenildi.

İHALE DOKÜMANINA NEREDEN ULAŞILABİLECEK?

İhaleye katılmak isteyenler, gayrimenkulün ihale dokümanına e-Devlet sistemi üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı’na giriş yaparak ücretsiz bir şekilde ulaşabilecek.

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BİTİŞ TARİHİNDEN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKECEK

Satın alınmak istenen taşınmaz için belirlenen teminat tutarının nakit olması durumunda, tutar tahsilata yetkili bankalara aktarılacak. Teminatın teminat mektubu olması durumunda ise herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihinden önce ibraz edilmesi gerekecek.

SADECE SÜRESİZ KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI KABUL EDİLECEK

Teminat olarak Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ve tedavülde bulunan Türk parası ile 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu doğrultusunda kurum ve kuruluşlarca verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek, diğer teminatlar reddedilecek.

CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

SGK, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak kişiler veya yasaklı kişiler üzerinde ihalenin kalması ve bu durumun tespit edilmesi hâlinde ihale iptal edilecek. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

SGK Elektronik Satış Portalı’na e-Devlet üzerinden veya https://sgk.gov.tr/ sitesindeki ihaleler sekmesinde yer alan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” bölümündeki https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvurulabilecek.

İhale bedeli peşin olarak SGK hesaplarına aktarılacak.