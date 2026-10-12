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Okan Buruk ve Torreira’dan Barcelona açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Lucas Torreira, yarın oynanacak Barcelona karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme 12.10.2026 - 14:53
Güncellenme 12.10.2026 - 14:54

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın saat 22.00’da evinde Barcelona’yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Lucas Torreira basın toplantısı düzenlerken, iki isim karşılaşmaya yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Buruk yaptığı açıklamada, dünyanın en formda takımlarından birine karşı oynayacaklarını, herkesin maçın favorisinin Barcelona olduğunu söylediğini, fakat Barcelona karşısında en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

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Buruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Milli takımdan dönen futbolcular vardı. Belki de en yorgun olanlar onlardı. Bundan sonraki süreçte ise sadece Singo eksik, Singo dışında tam kadroyuz.

“BİZİM İÇİN ÇOK HEYECANLI”

Oyuncularımızla birlikte birincisi Şampiyonlar Ligi maçı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. İkincisi tabii ki Barcelona’ya karşı oynamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçı özellikle bizim için çok heyecanlı geçiyor.

“MOTİVASYONUMUZ ÇOK FAZLA YÜKSELİYOR”

Böyle maçlarda motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Belki lig maçında bunu yaşayabilirdik ama bu maça hazırlanmaları özellikle oyuncuların çok daha farklı oluyor.

“DÜNYANIN EN FORMDA TAKIMLARINDAN BİRİ”

Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Ne oynadığını anlatmamıza gerek yok. Ama karşılarında da tabii ki biz olacağız. Biz kendi en iyimizi yaptığımızda bence oyuncularımla birlikte gerçekten bu statta önemli başarılara imza attık. Bazen maç kazanmasak bile oyun olarak çok iyi işler yaptık. Bazen bu maçları kazandık.

“ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ”

Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var.

“MAÇIN FAVORİSİ BARCELONA”

Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söylenecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız.”

“DÜNYADAKİ EN İYİ TAKIM”

Öte yandan, Lucas Torreira ise yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi takıma karşı mücadele edeceklerini ve Galatasaray’ın takım olarak en iyi haliyle sahada olması gerektiğini ifade etti.

Torreira, “Bizim kimliğimiz değişmeyecek, her maçı kazanmak istiyoruz. Savunma gerektiğinde savunma yapacağız. Topu çalmak gerektiğinde topu çalacağız” ifadelerini kullandı.

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