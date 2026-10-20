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Öldüğü düşünülen Kim Jong-un ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. İddiaların ardından Pyongyang yönetimi harekete geçerken Kuzey Kore devlet medyası, Kim'in eşi ve kızıyla birlikte bir sergiyi ziyaret ettiğini gösteren yeni fotoğraflarını paylaştı.

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Eklenme 20.10.2026 - 16:13

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. İddiaların ardından Kuzey Kore resmî haber ajansı KCNA, Kim Jong-un’un 19 Ekim Pazartesi günü başkent Pyongyang’da gerçekleştirilen bir sergiyi ziyaret ettiğini açıkladı.

İDDİALARA FOTOĞRAFLARLA CEVAP VERİLDİ

Paylaşılan görsellerde Kim Jong-un’un çocuk ayakkabılarını incelediği, kadın kıyafetlerine baktığı ve yetkililerle konuştuğu görüldü. Paylaşılan bir fotoğrafta Kuzey Kore liderinin küçük pembe bir ayakkabıyı incelediği, bir diğerinde ise manken üzerinde sergilenen kadın montuna dokunduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA GİRMİŞTİ

Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna yönelik iddialar, ABD’de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie’nin sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere yayılmıştı.

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Xie, Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, komaya girdiğini ve Çin’den gönderilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığını iddia etmişti.

HERHANGİ BİR KANIT SUNULAMAMIŞTI

Kuzey Kore liderinin acil tedavi için Pekin’e götürüldüğü ve yaşamını yitirmesinin ardından cenazesinin gizlice Kuzey Kore’ye sevk edildiği öne sürülse de bu iddiaları destekleyen herhangi bir tıbbi belge veya bağımsız kanıt sunulamamıştı.

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