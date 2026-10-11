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Pegasus tecrübeli ve tecrübesiz personel alımı yapacak

Pegasus, bünyesinde istihdam etmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapacağını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 11.10.2026 - 17:17
Güncellenme 11.10.2026 - 17:18

Havayolu şirketi Pegasus, bünyesinde çalışmak isteyen adaylara müjdeli bir haber verdi. Buna göre şirket, kabin memuru alımı yapacağını duyururken, alımlarda tecrübe şartının aranmadığını açıkladı. Fakat, tecrübeli kabin memurları için Temel Eğitim Sertifikası şartının olduğu öğrenildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Buna göre, başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

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1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu olması,

En az ön lisans mezunu olması,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olması,

İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet etmesi veya edebilecek durumda olması,

Kadın adayların 160-180 cm, erkek adayların ise 170-190 cm boy aralığında olması,

İleri seviyede İngilizce bilmesi ve tercihen Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca, Almanca, Kazakça ve Kırgızca dillerinden birini iyi seviyede bilmesi,

Kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık veya yara izi gibi izlerin bulunmaması,

Tecrübeli adaylar için ise havayolu şirketlerinde minimum 6 ay kabin memurluğu deneyimi olan veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı kurumdan alınmış geçerli Temel Eğitim Sertifikasına sahip olması.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Pegasus, başvuruların kariyer.net üzerinden yapılacağını açıkladı.

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