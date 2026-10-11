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12 gündür kayıptı: Elvan’dan beklenen haber

Adıyaman'ın merkez Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden çarşıya gitmek için ayrılan Elvan Yücetaş'tan 12 gündür haber alınamamıştı. Yücetaş, Şanlıurfa'da sağ olarak bulundu.

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Eklenme 11.10.2026 - 14:02

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Elvan Yücetaş, 28 Eylül’de çarşıya gitmek için evinden ayrılmıştı. Genç kızdan bir daha haber alınamazken, Yücetaş’ın annesi ve babası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunmuştu.

12 GÜN BOYUNCA GÜZEL HABER BEKLENİYORDU

İhbarın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Elvan’ın bulunması için çalışma başlatırken, 12 gün boyunca Elvan’dan güzel haber bekleniyordu.

ŞANLIURFA’DA BULUNDU

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 16 yaşındaki genç kızın Şanlıurfa merkezde olduğu belirlendi. Böylece Yücetaş, kaybolmasından 12 gün sonra polis ekipleri tarafından bulundu.

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AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Genç kız, bulunmasının ardından ailesiyle görüşmek istemediğini ifade ederken, gerekli araştırma ve incelemelerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa’daki Çocuk Koruma Kuruluşu’na teslim edileceği belirtildi.

PARKLARDA UYUMUŞ

Diğer taraftan, genç kızın 12 gün boyunca Şanlıurfa’da parklarda uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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