Rafael Leao sakatlanmıştı: Lille ve Fenerbahçe maçlarında oynayacak mı?

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Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya karşı ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray, Süper Lig’de ise Gençlerbirliği’ni mağlup ederek moral buldu. Fakat karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Rafael Leao, takımda moralleri bozarken, yıldız futbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Leao’nun sağlık durumu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille mücadelesi öncesinde gündemin ilk sıralarında yer alırken, Galatasaray da konuya yönelik açıklama yaptı.

LEAO’NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sarı-kırmızılı kulüp, Leao’nun sağlık durumuna yönelik yaptığı açıklamada kasık bölgesinde zorlanma olduğunu ifade ederken, net tablonun bugün yapılacak ileri tetkiklerden sonra ortaya çıkacağını aktardı.

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LEAO LİLLE VE FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Portekizli yıldızın sakatlığının düşünülenden daha ciddi olabileceği ve bu nedenle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edilirken, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Lille ve Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

Bu kapsamda sarı-kırmızılı kulüpten konuya yönelik resmî bir doğrulama yapılmazken, sağlık heyetinin raporuna göre Leao’nun Lille mücadelesinin yanı sıra Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalarda forma giyip giymeyeceği de belli olacak.

BURUK ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk, Portekizli futbolcunun yetişememesi durumunda hücum hattındaki alternatiflerini değerlendirirken, özellikle kanatlarda görev alacak futbolcular, Osimhen’in çevresindeki hücum organizasyonu ve geçiş oyunundaki hız faktörü öne çıkıyor. Bu kapsamda Galatasaray, Leao’nun yetişmemesi durumunda Avrupa’daki hücum gücünü korumanın hesaplarını yapıyor.

LİLLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray, kritik Lille mücadelesinin ardından Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu kapsamda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak.