Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı son rapora göre, kızamık vakaları 2022-2023 yılları arasında yüzde 20 artarak 8 milyon 645 binden 10 milyon 341 bine yükseldi. Aynı dönemde “büyük veya yıkıcı” salgınlar yaşayan ülke sayısı da 36’dan 57’ye çıktı.

Tedavi Oranında Başarı Yükseldi

Artan vakalara rağmen hastalıktan kaynaklanan ölümlerde düşüş yaşandı. Resmi verilere göre ölümler yüzde 8 oranında azaldı. Ve 2023’te 107 bin 500’e düştü. Ölümlerin büyük bir bölümünün 5 yaş ve altı çocuklar olduğu açıklandı. DSÖ’ye göre ölümlerdeki düşüşün nedeni yeni vakaların daha iyi sağlık hizmetlerine erişim sağlanan ülkelerde görülmesi.

Kızamık Aşılamasında Oranlar Düştü

COVID-19 salgınıyla başlayan yeni dönemde aşılamalarda oranlar düştü. Öyle ki resmi verilere göre ilk doz aşılama oranlarında yüzde 81’e gerilendi. 2022’de bu oran yüzde 83’e yükselmiş olsa da 2 doz aşı yapılan kişilerin aşı olması gereken kişilere oranı yüzde 74’te kaldı.

İki doz kızamık aşısı, hastalığa yakalanmayı yüzde 97 oranında önlerken, kabakulak için bu oran yüzde 88. Ancak dünya genelinde 2023 yılında 22 milyon çocuk ilk doz aşıyı olmadı. Düşük aşılama oranlarına sahip ülkelerde, kızamığın yayılmasının önlenmesi için aşılamanın etkin bir şekilde yapılması istenirken ölümcül hastalığa karşı aşının kesin çözüm sunması, tek etkili yol olarak gösterildi.