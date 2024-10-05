29 Eylül 2024’te Ruanda’da görülen ve kısa sürede yüksek ölüm sayısı ile dikkat çeken Marburg virüsü riski devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yakın takibe aldığı virüste şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi. 25 kişinin izolasyon altında tutulduğu virüste Türkiye’de de tedirginlik yaşanıyor. Peki, Marburg Türkiye’de var mı? Marburg hangi ülkelerde görüldü? İşte merak edilenler…

Marburg Virüsü Nedir?

Kısaca MVD olarak adlandırılan Marburg, viral bir hemorajij ateş. Hem insanda hem de hayvanlarda görülebilen bu rahatsızlık, farklı belirtiler gösteriyor. Marburg virüsü belirtileri şöyle;

Cilt döküntüsü

Kırmızı veya mor lekeler

Morluklar

Hematomlar

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Yoğun halsizlik

Kas ağrıları

Sulu ishal,

Karın ağrısı

Kramplar

Bulantı

Kusma

Marburg Virüsü Türkiye’de Var mı?

Marburg Virüsü henüz Türkiye’de yok. Ancak Ruanda sonrasında farklı ülkelerde de görülmeye başlanan virüs ciddi riskler taşıyor. Virüs şu ana kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Uganda’da görüldü. Komşu ülkelere yayılımı olan virüs ciddi bir risk taşıyor.

Marburg Virüsü Tedavisi Ne? Ölümcül mü?

Ölümcül bir virüs olan Marburg Virüsü için şu anda uygulanan bir resmi tedavi bulunmuyor.