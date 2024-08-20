Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris tarafından bugün yapılan açıklamada maymun çiçeği virüsü pandemisi iddialarına açıklık getirildi. maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi bir virüs olmadığı ve bu nedenle gündemdeki iddiaların yersiz olduğu ifade edildi. Son dönemlerde pek çok farklı kaynakta yer alan kapanma iddiaları DSÖ tarafından reddedilirken, maymun çiçeği virüsüne karşı hedefli aşılama sistemi ile mücadele edileceği ifade edildi. Yeni bir virüs olmaması ve geçmiş yıllarda da görülerek tedavinin belirlenmiş olması maymun çiçeği virüsüne karşı mücadeleyi kolaylaştırıyor.

“Maymun Çiçeği Virüsü Kapanması Olmayacak”

Virüsün Klad 1 ve Klad 2 olarak iki genetik türü olduğunu açıklayan Harris, virüsün hızlı yayıldığını doğruladı. “Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde artan Maymun çiçeği vakaları, daha önce hiç vaka bildirmemiş Burundi, Ruanda, Uganda ve Kenya’ya da sıçradı” diyerek bu durumu destekleyen Harris, Klab 1b’nin daha etkili ve ölümcül olduğunu söyledi.

“Bu Gruptakilerin Ölüm Riski Daha Yüksek“

Daha önce çiçek hastalığı geçiren ve HIV enfeksiyonu alanların virüsü daha ağır atlattığını söyleyen Harris, bu gruptaki kişilerin ölüm riskinin diğer kişilere göre çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Virüsle ilgili tüm dünyanın en çok merak ettiği kapanma ve yeni pandemi iddiaları da bu açıklamalar ile yalanlanmış oldu. Kitlesel aşılanmayı önermeyen Harris, virüsün bulaştığı bölgelerde lokal aşılama ile tedavinin yapılabileceğini ve önlemlerin alınabileceğini ifade etti.

maymun çiçeği virüsü ilaçları konusunda dünya genelinde ise Kuzey Avrupa, ABD ve Japonya geniş stoklara sahip. DSÖ gerekli görüldüğü takdirde aşılama sürecinde bu ülkelerden alacağı destekler ile bölgesel olarak tedavilere destek sağlayacak.

Kovid-19 ile Maymun Çiçeği Virüsü Farklı Ne?

Harris açıklamalarının son bölümünde ise maymun çiçeği virüsü ile kovid-19 farklarını açıkladı. Hava yolu ile bulaşan kovid-19’daki yayılımın önlenmesinin çok daha zor olduğunu söyleyen Harris, maymun çiçeği virüsünde ise böyle bir durumun olmadığını ifade etti. Harris’in açıklamaları şöyle;

Maymun çiçeği çok yakın fiziksel temas yoluyla yayılıyor. Bu yüzden fiziksel temasla ilgili yapılan her şeyi durdurmak, aslında hava yoluyla yayılan bir şeyi durdurmaktan daha kolay. Çünkü bu büyük bir kalabalığa yayılabilir. Bu birçok toplumun karantinaya girmesinin nedenlerinden biriydi çünkü yapacak şeyleri tükeniyordu. Bu yüzden maske takmak çok önemliydi. Ancak Maymun çiçeği virüsünün dünyaya yayılmasını ve bir pandemiye dönüşmesini istemiyoruz. Çünkü yine sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturacaktır. Maymun çiçeği virüsü, bir pandemiyi önlemek için uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi.