Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni aile hekimliği yönetmeliği ile aile hekimlerinin hastalarına daha fazla vakit ayırabileceğini belirtti. Cerit, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 53 aile sağlığı merkezi ile 135 aile hekimliğinin bulunduğunu söyledi.

Bir aile hekimliğine 2 bin 789 hasta düştüğünü ifade eden Cerit, yeni aile hekimliği yönetmeliğine göre aile hekimlerinin hastalarıyla daha uzun süre muayene, tanı ve tedavi için vakit geçirebileceğini belirtti.

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Neyi Kapsıyor?

Yeni yönetmelik ile aile hekimliklerinin daha işlevsel hale geldiğini anlatan Cerit, “Aile hekimliğine giden hastaların sadece ‘şu ilacı yaz doktor’ zihniyetinden çıkarılıp, aile hekimlikleri artık hastanın kronik hastalıklarıyla, kanseri varsa kanseriyle ya da bir gebeliği varsa gebelik süreçleriyle, çocuksa çocukluk aşıları, çocuk izlemleri bu gibi süreçlerin daha fazla ağırlıklı olduğu, bir bireyin gerçekten A’dan Z’ye tüm sağlık parametrelerinin değerlendirildiği bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor. O nedenle aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğini çok değerli buluyorum. Büyük bir emek var.” diye konuştu.

Kırklareli’nin 65 yaş ve üstü nüfusa sahip en yüksek illerden biri olduğunu ifade eden Cerit, nüfusunun yüzde 15.8’inin 65 yaş ve üstünden oluştuğunu bildirdi.

Yaşlı nüfus arttıkça kronik hastalıkların, kanser, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, beyin hastalıkları, felç gibi durumların da ortaya çıktığını anlatan Cerit, açıklamasında şunları kaydetti:

“Aile hekimliği yeni yönetmeliğimizde kronik hastalık yönetimi dediğimiz sisteme daha fazla önem veriliyor. Hastanın tansiyon ölçülmesinden, şekerin düzenli izlenmesine, bir şeker hastasının göz kontrollerine, böbrek kontrolüne, bunları yaptırıp yaptırmadığına kadar takiplerini içeren bir sistem. Aile hekimi bir bireyi gerçekten bir birey olduğu için sonuna kadar izlemesini gerektiren bir sistem. Bu tabi biraz daha dikkatli olmayı, daha titiz davranmayı gerektiriyor. Akılcı ilaç kullanımına yönelik de bir takım düzenlemeler yapmıştır. Özellikle antibiyotik kullanımında maalesef Türkiye Avrupa’da en kötü birinci ülke. Uzun süreli ağrı kesici kullanımının, uzun süreli mide koruyucu kullanımının mide bağırsak sistemini bozduğu, böbreğe, karaciğere zararları olduğu da biliniyor. Dünya bu fazla ilaç kullanımını çeşitli yöntemlerle azaltıyor. Bizde vatandaşlarımızın sosyal sağlık bilincini de ortaya koyarak bu konularda hekimlerimize ısrarcı olmamasını istiyoruz. Bu yönetmelikte aile hekimlerine tam da bu konuda bir yetkinlik veriliyor. Yönetmeliğe göre gereksiz yere antibiotik, ağrı kesici gibi ilaç yazılmazsa bir performans sistemine tabi olacak ve ödüllendirilecekler. Ödül sistemi küresel bir sağlık sorunu olan gereksiz ilaç kullanımı konusunda da güzel bir örnek olacağını düşünüyorum.”