Sahte WhatsApp tuzağı: Play Store’da indirilme sayısı 500 bini geçti

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Android işletim sisteminin resmî uygulama mağazası Google Play Store, son zamanlarda ciddi güvenlik sorunları yaşıyor. Bu kapsamda, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ın sahtesinin Google Play Store’da yer aldığı ve şu ana kadar yarım milyondan fazla kez indirildiği ortaya çıktı.

SPONSORLU REKLAM VEREREK ÜST SIRALARA ÇIKTI

Olay, bir sosyal medya platformunda bir kullanıcının paylaştığı tespitlerle ortaya çıktarken, sahte bir WhatsApp uygulamasının Google Play Store’da sponsorlu reklam vererek üst sıralara çıktığı ve böylece 500 binden fazla kez indirildiği belirtildi.

CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ

Sahte WhatsApp uygulamasının eylül ayında Google Play Store’a yüklendiği ve 500 bin kez indirilmesi göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte uygulama Play Store’dan kaldırıldı.

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NEREDEYSE BİREBİR AYNI

Sahte WhatsApp uygulamasının “Agment Assets sallu” isimli bir geliştirici hesabı tarafından Play Store’a yüklendiği görüldü. Ayrıca sahte uygulamanın, orijinal WhatsApp uygulamasındaki ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini birebir kopyalayarak gerçekçi bir görünüm vermeye çalıştığı gözlemlendi.

PLAY STORE’UN GÜVENLİK FİLTRELERİNİ NASIL AŞTI?

Sahte WhatsApp uygulamasının, Google Play Store’un erken erişim programındaki bir boşluktan yararlanarak güvenlik filtrelerini ve topluluk denetimini aştığı ortaya çıktı.

BU DOLANDIRICILIK OLAYI İLK DEĞİL

Google Play Store’daki dolandırıcılık örneği bununla sınırlı kalmazken önceki günlerde de sahte bir Google Chrome uygulamasının 100 bin kez indirildiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan skandalın ardından sahte WhatsApp uygulaması Play Store’dan kaldırılmıştı.