HaberX
AnasayfaTeknolojiSahte WhatsApp tuzağı: Play Store’da indirilme sayısı 500 bini geçti

Sahte WhatsApp tuzağı: Play Store’da indirilme sayısı 500 bini geçti

Google Play Store'da sahte bir WhatsApp uygulamasının bulunduğu ve 500 binden fazla kez indirildiği öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 19.10.2026 - 15:20

Android işletim sisteminin resmî uygulama mağazası Google Play Store, son zamanlarda ciddi güvenlik sorunları yaşıyor. Bu kapsamda, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ın sahtesinin Google Play Store’da yer aldığı ve şu ana kadar yarım milyondan fazla kez indirildiği ortaya çıktı.

SPONSORLU REKLAM VEREREK ÜST SIRALARA ÇIKTI

Olay, bir sosyal medya platformunda bir kullanıcının paylaştığı tespitlerle ortaya çıktarken, sahte bir WhatsApp uygulamasının Google Play Store’da sponsorlu reklam vererek üst sıralara çıktığı ve böylece 500 binden fazla kez indirildiği belirtildi.

CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ

Sahte WhatsApp uygulamasının eylül ayında Google Play Store’a yüklendiği ve 500 bin kez indirilmesi göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte uygulama Play Store’dan kaldırıldı.

Haber Devam Ediyor
YouTube aramalarında yapay zekâ dönemi: Video izlenmeleri düşebilir
Teknoloji
YouTube aramalarında yapay zekâ dönemi: Video izlenmeleri düşebilir
YouTube'un test ettiği “YouTube'a Sor” özelliği, arama sonuçlarında yapay zekâ destekli cevaplar veriyor. Bu kapsamda özellikle eğitim ve rehber kanallarının tıklanma oranlarını, izlenme sürelerini ve reklam gelirlerini nasıl etkileyeceği sorusu gündeme geldi.
Apple’ın iPhone 18 Pro İçin Yeni Değişikliği Gündemde!
Teknoloji
Apple’ın iPhone 18 Pro İçin Yeni Değişikliği Gündemde!
Katlanabilir iPhone Fold'la beraber iPhone 18 Pro Max modeli büyük bir heyecanla bekleniyor. Son...

NEREDEYSE BİREBİR AYNI

Sahte WhatsApp uygulamasının “Agment Assets sallu” isimli bir geliştirici hesabı tarafından Play Store’a yüklendiği görüldü. Ayrıca sahte uygulamanın, orijinal WhatsApp uygulamasındaki ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini birebir kopyalayarak gerçekçi bir görünüm vermeye çalıştığı gözlemlendi.

PLAY STORE’UN GÜVENLİK FİLTRELERİNİ NASIL AŞTI?

Sahte WhatsApp uygulamasının, Google Play Store’un erken erişim programındaki bir boşluktan yararlanarak güvenlik filtrelerini ve topluluk denetimini aştığı ortaya çıktı.

BU DOLANDIRICILIK OLAYI İLK DEĞİL

Google Play Store’daki dolandırıcılık örneği bununla sınırlı kalmazken önceki günlerde de sahte bir Google Chrome uygulamasının 100 bin kez indirildiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan skandalın ardından sahte WhatsApp uygulaması Play Store’dan kaldırılmıştı.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji

YouTube aramalarında yapay zekâ dönemi: Video izlenmeleri düşebilir

10 saat önce
Teknoloji

Tesla’dan uçabilen yeni Roadster: Fiyatı ne kadar?

3 gün önce
Teknoloji

Google en güçlü yapay zekâsı Gemini 4 Argon’ı genel kullanıma açtı

5 gün önce
Teknoloji

Apple yeni akıllı ev cihazını tanıttı: Türkiye’de satışa sunulacak mı?

6 gün önce
Teknoloji

TUSAŞ’tan 6’ncı nesil KAAN müjdesi

6 gün önce
Teknoloji

Çocuklara sosyal medya yasağı Resmî Gazete’de: Tarih açıklandı

1 hafta önce