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YouTube aramalarında yapay zekâ dönemi: Video izlenmeleri düşebilir

YouTube'un test ettiği “YouTube'a Sor” özelliği, arama sonuçlarında yapay zekâ destekli cevaplar veriyor. Bu kapsamda özellikle eğitim ve rehber kanallarının tıklanma oranlarını, izlenme sürelerini ve reklam gelirlerini nasıl etkileyeceği sorusu gündeme geldi.

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Eklenme 19.10.2026 - 09:34
Güncellenme 19.10.2026 - 09:37

YouTube, masaüstü arama sonuçlarında yapay zekâ destekli “YouTube’a Sor” özelliğini sınırlı olarak test etmeye başladı. ABD’de İngilizce arama yapan ve oturum açmış belirli kullanıcıları kapsayan özellik, açık uçlu sorulara ve nasıl yapılır türündeki aramalara doğrudan cevaplar vermeyi hedefliyor.

VİDEOLARI TEK TEK AÇMAYA GEREK KALMIYOR

Yeni özellik, standart video sonuçlarının üzerinde yapay zekâ tarafından oluşturulan metin tabanlı ön izlemeler sunuyor. Kullanıcılar, farklı videoları tek tek açmadan aradıkları konuya yönelik bilgi alabiliyor. Örneğin, çamaşır makinesi bozulan bir kullanıcı, makinesini nasıl tamir edebileceğine ilişkin bilgileri arama sonuçlarında görebiliyor. Sistem aynı zamanda ilgili videolardaki zaman damgalı önemli anları öne çıkararak kullanıcıların ihtiyaç duydukları bölümlere daha hızlı ulaşmasına imkân veriyor.

ARAMA SAYFASINDAN AYRILMADAN BİLGİ ALINABİLECEK

“YouTube’a Sor” özelliği, kullanıcıların arama sayfasından ayrılmadan bilgi almasına ve ek sorular sormasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, “Daha fazlasını göster” seçeneğiyle yapay zekâ cevabının devamını görebiliyor veya sayfayı aşağı kaydırarak normal video sonuçlarına ulaşabiliyor.

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VİDEO İZLENMELERİ DÜŞECEK Mİ?

Ancak bu özellik, içerik üreticilerini tedirgin ediyor. Kullanıcıların videoları açmadan bilgiyi doğrudan yapay zekâ özetlerinden edinmesi, videolara tıklama ihtiyacının azalabileceğine ilişkin soru işaretlerini ortaya çıkarıyor. Bu durum, özellikle eğitim, rehber ve pratik çözüm odaklı içerikler üreten kanalların izlenme sayılarının düşebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

GELİR KAYBINA YOL AÇAR MI?

Video izlenmelerinin düşmesi, bazı kanallarda izlenme sürelerinin ve reklam gelirlerinin gerilemesine, dolayısıyla gelir kaybına yol açabilir. Şirketin bu özelliğinin gerçek izlenme sayılarını nasıl etkileyeceği şu an için bilinmiyor. Sistem, sınırlı test aşamasında kullanıcılara sunuluyor. Bu kapsamda, özelliğin izlenme sayılarına etkisini ortaya koyan bir veri henüz paylaşılmadı.

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