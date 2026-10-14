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Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikoğlu, hayatını kaybetti.

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Eklenme 14.10.2026 - 12:24
Güncellenme 14.10.2026 - 12:29

Bir dönemin en önemli müzisyenlerinden “Eylül’de Gel”, “Ayrılık Rüzgarı”, “Gitme” ve “Fabrika Kızı” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Türk pop müziği sanatçısı Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Nasuh Bektaş, Alpay’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bektaş, konuya yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

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ALPAY KİMDİR?

Türk pop müziği sanatçısı Ahmet Alpay Nazikoğlu, 18 Temmuz 1935 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Alpay, gençlik yıllarında futbolla ilgilendi.

Ünlü şarkıcı, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği’nde forma giymesinin ardından Genç Millî Futbol Takımı’na seçildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Nazikoğlu, daha sonra müziğe yöneldi. 1960’lı yıllarda müzik kariyerine adım atan Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurarken, Türk pop müziğinin gelişiminde büyük rol oynadı.

Alpay; romantik folk, rock ve Anadolu pop gibi farklı türlerde çalışmalar yaptı. Fransız ve İtalyan şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren Alpay, Üç Hürel grubuyla da beraber çalışmalar yaptı.

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