Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

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Türk sinemasında birçok filmde rol alan usta oyuncu Nihat Ziyalan, hayatını kaybetti.

Ziyalan, özellikle canlandırdığı kötü adam rolleriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllar boyunca çeşitli tiyatrolarda sahne alan usta oyuncu, ayrıca şair ve yazar olarak biliniyordu.

SON OLARAK TÜRKAN ŞORAY’IN YÖNETTİĞİ FİLMDE OYNADI

Ziyalan, son olarak Türkan Şoray’ın yönettiği oynadığı ‘Azap’ filmiyle kamera karşısına geçmişti.

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Ziyalan, yaşamını Avustralya’da sürdürüyordu.

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

26 Şubat 1936 yılında Adana’da doğan Nihat Ziyalan, kariyerine tiyatroyla başladı.

Adana Belediye Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev alan usta oyuncu, çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney’in desteğiyle Yeşilçam’a adım attı.

Ziyalan, Yeşilçam’da birçok filmde rol alırken, genellikle sert ve kötü adam rolleriyle hafızalara kazındı.

Aynı zamanda edebi çalışmalarını da sürdüren Ziyalan’ın şiirleri birçok edebiyat dergisinde yayımlandı.

Zaman içinde sinema ve edebiyat alanında ismi en çok anılan kişilerden biri olan Ziyalan, 1980’de Avustralya’ya yerleşirken, yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirdi.