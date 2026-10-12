HaberX
AnasayfaMagazinYeşilçam’ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Oluşturan
Eklenme 12.10.2026 - 15:49
Güncellenme 12.10.2026 - 15:51

Türk sinemasında birçok filmde rol alan usta oyuncu Nihat Ziyalan, hayatını kaybetti.

Ziyalan, özellikle canlandırdığı kötü adam rolleriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllar boyunca çeşitli tiyatrolarda sahne alan usta oyuncu, ayrıca şair ve yazar olarak biliniyordu.

SON OLARAK TÜRKAN ŞORAY’IN YÖNETTİĞİ FİLMDE OYNADI

Ziyalan, son olarak Türkan Şoray’ın yönettiği oynadığı ‘Azap’ filmiyle kamera karşısına geçmişti.

Haber Devam Ediyor
Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Lvbel C5 hakkında karar verildi
Magazin
Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Lvbel C5 hakkında karar verildi
Rapçi Lvbel C5, “Kahpe” adlı şarkısı nedeniyle hakkında devam eden soruşturma doğrultusunda tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarken, ünlü rapçi için tutuklama talebi kabul edilmedi ve Türk Edebiyatı'na yönelik eğitimini sürdürmesi kararı verildi.
3 Ünlü İsmin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
Magazin
3 Ünlü İsmin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
İstanbul'da gerçekleştirilen soruşturma neticesinde numuneleri alınan eski hakem Elif Karaaslan, sosyal medya fenomeni Samet...

Ziyalan, yaşamını Avustralya’da sürdürüyordu.

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

26 Şubat 1936 yılında Adana’da doğan Nihat Ziyalan, kariyerine tiyatroyla başladı.

Adana Belediye Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev alan usta oyuncu, çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney’in desteğiyle Yeşilçam’a adım attı.

Ziyalan, Yeşilçam’da birçok filmde rol alırken, genellikle sert ve kötü adam rolleriyle hafızalara kazındı.

Aynı zamanda edebi çalışmalarını da sürdüren Ziyalan’ın şiirleri birçok edebiyat dergisinde yayımlandı.

Zaman içinde sinema ve edebiyat alanında ismi en çok anılan kişilerden biri olan Ziyalan, 1980’de Avustralya’ya yerleşirken, yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirdi.

İlginizi Çekebilir

Magazin

Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Lvbel C5 hakkında karar verildi

1 gün önce
Magazin

Güllü’ün kızına verilen ceza belli oldu

2 gün önce
Magazin

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti: 14. kattan düştü

4 gün önce
Magazin

Merdivenden düşerek sakatlanan Merve Özbey’den sağlık durumuna yönelik açıklama

4 gün önce
Magazin

Kanser hastası Soner Olgun yoğun bakımda: Entübe edildi

5 gün önce
Magazin

Türk sinemasının usta ismi Göksel Arsoy hayatını kaybetti

1 hafta önce