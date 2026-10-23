Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL eğitim öğretim yardımı bugün hesaplara yatacak

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarına yönelik yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerine ve çocuklarına toplam 609 milyon TL eğitim öğretim yardımı yapılacağı öğrenildi.

19 BİNE YAKIN ÖĞRENCİYE EĞİTİM YARDIMI

Konuya yönelik açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARA YATACAK

Ödemelerin 23 Ekim 2026 tarihinde (bugün) hesaplara aktarılacağını açıklayan Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Haber Devam Ediyor

“Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencimize toplamda 609 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız.”

YARDIM BİLGİSİNE NEREDEN ULAŞILIR?

Hak sahipleri, yardım bilgisine https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi/ resmî internet sitesinden ulaşabilecek. Burada T.C. kimlik no ve doğum tarihi girilerek sorgulama yapılabilecek.