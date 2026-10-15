Sel mağduru araç sahiplerinin yapması gerekenler: İşte araç sahipleri için sel hasarı rehberi

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Dün İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli yağışın ardından birçok araç kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle araç sahipleri, bu gibi durumlarda neler yapmaları gerektiğini araştırıyor.

1. KESİNLİKLE MARŞA BASMAYIN

Sel sularına maruz kalan bir aracı çalıştırmaya çalışmak, hasarın katlanmasına neden olabilir. Araç sahibinin aracı çalıştırmak istemesi durumunda, piston yuvaları suyla dolarsa marşa basmak motorun tamamen kilitlenmesine yol açar. Bu durumda motorun indirilmesi, güncellenmesi ve revize edilmesi gerekir.

600 BİN TL’YE KADAR MALİYET OLUŞABİLİR

Yetkili servisler genel olarak doğrudan sandık motor değişimine gittiğinden, bu hata en az 600 bin lira maliyet oluşturabilir. Araç, bulunduğu yerden bir çekici yardımıyla yetkili veya özel servise götürülmelidir.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA NELER YAPMAK GEREKİR?

Elektrikli araçlarda ise su teması nedeniyle akıma kapılma ve kaçak riski bulunduğundan, aracın çevresinde ve çekim sırasında ekstra dikkat etmek gerekir.

2. KASKO POLİÇENİZİ VE TEMİNATLARINIZI KONTROL EDİN

Kasko poliçeleri “dar”, “standart”, “genişletilmiş” ve “tam kasko” olmak üzere 4 gruba ayrılır. Aracın kaskosu olması halinde, poliçede “sel ve su baskını teminatı” bulunup bulunmadığını bir an önce kontrol edin.

5 GÜN UYARISI

5 gün içerisinde sigorta şirketine bildirimde bulunun. Sel hasarlı araçlar için sigorta şirketine en geç 5 gün içerisinde bildirim yapılması gerekir. Bildirimden sonra bir uzman görevlendirilir. Aracın tamir edilebilir durumda olması halinde tamirat süreci başlatılır; tamiri mümkün değilse perte ayırma ve tazminat ödeme işlemleri yapılır.

3. KASKOSU OLMAYANLAR İÇİN “HİZMET KUSURU” DAVASI

Kaskosunda sel teminatı olmayan veya hiç kasko yaptırmayan araç sahipleri için idari yargı süreci bulunuyor. Bu kapsamda, altyapı ve mazgal yetersizliği gibi sebeplerle meydana gelen su baskınlarında kamu kurumlarının “hizmet kusuru” nedeniyle tazminat davası açılabilir.

Bu süreçte belediye ve ilgili kamu kurumlarına müracaat edilerek zararın ödenmesi istenebilir. Dava süreci zaman alabilir ancak yasal hak arama yolu açıktır.

SEL HASARLI ARAÇ EKSPER RAPORU VE KASKO TAZMİNAT SÜRECİNDE GEREKLİ BELGELER

Sel hasarlı araçlarda kasko tazminatı alabilmek için sigortalı beyanı, ruhsat ve ehliyet fotokopisi, kasko poliçesi, hasar fotoğrafları ve banka IBAN bilgisi gibi belgelerin hazırlanması gerekir.

Araç tamir edilecekse onarım teklifi ve faturası, perte ayrılacaksa ruhsat aslı, araç anahtarları, satış vekâletnamesi ve pert mutabakatnamesi gibi ilave belgeler talep edilebiliyor.

ŞİRKET ARAÇLARI İÇİN EK EVRAK UYARISI

Aracın şirket adına kayıtlı olması halinde vergi levhası ve imza sirküleri gibi kurumsal evraklar da talep ediliyor.

Öte yandan, kasko rayiç bedeli aracın markası, model yılı, donanımı, kilometresi, hasar geçmişi ve ikinci el piyasasındaki emsal ilanlar göz önünde bulundurularak belirleniyor.

SİGORTA ŞİRKETİNE YAZILI İTİRAZ

Sigorta şirketinin teklif ettiği tazminat tutarının düşük olması halinde araç sahibinin emsal ilanlarla kanıt sunması ve sigorta şirketine yazılı itirazda bulunması öneriliyor. Anlaşma sağlanmaması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonuna müracaat edilebiliyor veya tüketici mahkemesinde dava açılabiliyor.