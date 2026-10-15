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Yarın hangi illerde okullar tatil? Kimler idari izinli?

Dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, şehirdeki hayatı resmen felç ederken, İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamayla bugün okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Valilik bugün de okulların tatil edildiğini açıklarken, iki ilin valiliğinden daha okulların tatil edildiğine yönelik açıklama geldi.

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Eklenme 15.10.2026 - 15:01
Güncellenme 15.10.2026 - 17:22

İstanbul’da etkili olan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sağanak yağış, şehirdeki ulaşımı durma noktasına getirirken, İstanbul Valisi Davut Gül ise, yaptığı açıklamada 15 Ekim’de (bugün) geçerli olmak üzere okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

İSTANBUL’DA OKULLAR YARIN DA TATİL

Vali Gül, bugün yaptığı açıklamayla 16 Ekim’de de (yarın) okulların tatil edildiğini duyurdu. Böylece İstanbul’da hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle beraber okulların 4 gün tatil olması kesinleşti.

KOCAELİ’DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, Kocaeli Valiliği de yaptığı açıklamada okullarda 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların Kocaeli’de de etkisini devam ettirmesi nedeniyle alınan karar kapsamında yarın kentteki okulların bir gün boyunca tatil edildiği belirtildi.

TATİL KARARININ SEBEPLERİ

Valilik tarafından konuya yönelik yapılan duyuruda, yağışların il genelinde etkisini azaltarak da olsa devam ettirmesinin beklendiği ifade edilirken, yaşanacak olası olumsuzluklar, ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına yönelik tatil kararı alındığı aktarıldı.

SAKARYA’DA DA OKULLAR CUMA GÜNÜ TATİL

Ayrıca Sakarya’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KİMLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

Bunun yanı sıra, eğitime ara verilmesiyle beraber hizmeti zorunlu olan personel hariç gaziler ve malul gaziler, hamile ve engelli çalışanlarla kronik rahatsızlığı olan memurların da idari izinli olacağı öğrenildi.

Aynı zamanda rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe giden veya 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın memurlar da yarın idari izinli olacak.

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