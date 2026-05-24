Sezonu Kapattı Denmişti: Arda Güler Son Maçta Göz Doldurdu!

Real Madrid’in yıldız oyuncusu ve milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarında forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, takımının Athletic Bilbao ile oynadığı son maçta ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı.

Eklenme 24.05.2026 - 17:56
Kas sakatlığı nedeniyle doktorların sezonu kapattığını açıkladığı Arda Güler, Real Madrid’in sezonun son haftasında Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada sahalara geri döndü. Genç yıldız, ikinci yarıda dahil olduğu mücadelede sergilediği performansla taraftarların ve futbol otoritelerinin takdirini kazandı.

La Liga’nın kapanış haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlı ekibin gollerini Garcia, Bellingham, Mbappe ve Brahim Diaz kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler ise etkili performansıyla dikkat çekti.  

KALİTESİNİ KONUŞTURDU

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı düşünülen milli futbolcu, ligin son haftasında yeniden sahaya çıkarak herkesi şaşırttı. Mücadelenin 72. dakikasında oyuna giren genç yıldız, kısa sürede kalitesini ortaya koyarken takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Maçın ardından İspanyol basını ve taraftarlar, 21 yaşındaki futbolcu için övgü dolu yorumlarda bulundu. Arda Güler’in ortaya koyduğu performansın, Dünya Kupası öncesinde Türkiye millî futbol takımı adına da moral kaynağı olduğu ifade edildi.

DÜNYA KUPASI’NA YETİŞTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Arda Güler’in, yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası’na yetişemeyeceğinden endişe ediliyordu. Ancak genç futbolcunun son maçta forma giyerek takımına katkı sağlaması, 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde milli takım cephesinde sevinç yarattı.

