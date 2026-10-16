SGK ve vergi borcu limitleri arttırıldı: Ne zaman yürürlüğe girecek?

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Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu ihalelerine katılımda göz önünde bulundurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcu limitlerini 5 bin liradan 50 bin liraya çıkarırken, söz konusu düzenleme 16.10.2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve 30 gün sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

50 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Kamu İhale Genel Tebliği’nde gerçekleştirilen düzenlemeyle beraber tebliğin 17.3.2 ve 17.4.1’inci maddelerindeki mali kısıtlar 10 kart arttırılarak 50 bin liraya yükseltildi.

ESKİ TEBLİĞE GÖRE SONUÇLANDIRILACAK

Değişiklikle beraber devam eden ihalelerin hangi hükümlere tabi olacağı belirlenirken, düzenleme yürürlüğe girmeden önce ilanı veya yazılı duyurusu gerçekleştirilen ihalelerin duyurunun gerçekleştiği tarihte geçerli olan eski tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtildi.

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30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kamu İhale Genel Tebliği’nde gerçekleştirilen düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin hükümlerini KİK Başkanı yürütecek.