HaberX
AnasayfaEkonomiSGK ve vergi borcu limitleri arttırıldı: Ne zaman yürürlüğe girecek?

SGK ve vergi borcu limitleri arttırıldı: Ne zaman yürürlüğe girecek?

Kamu ihalelerine katılımda göz önünde bulundurulan SGK ve vergi borcu limitleri yeni düzenlemeyle 10 kart arttırılırken, karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda söz konusu düzenlemenin 30 gün sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 16.10.2026 - 22:00

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu ihalelerine katılımda göz önünde bulundurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcu limitlerini 5 bin liradan 50 bin liraya çıkarırken, söz konusu düzenleme 16.10.2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve 30 gün sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

50 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Kamu İhale Genel Tebliği’nde gerçekleştirilen düzenlemeyle beraber tebliğin 17.3.2 ve 17.4.1’inci maddelerindeki mali kısıtlar 10 kart arttırılarak 50 bin liraya yükseltildi.

ESKİ TEBLİĞE GÖRE SONUÇLANDIRILACAK

Değişiklikle beraber devam eden ihalelerin hangi hükümlere tabi olacağı belirlenirken, düzenleme yürürlüğe girmeden önce ilanı veya yazılı duyurusu gerçekleştirilen ihalelerin duyurunun gerçekleştiği tarihte geçerli olan eski tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtildi.

Haber Devam Ediyor
IBAN’ını başkasına kullandıranlara uyarı! Hesabınız risk altında!
Ekonomi
IBAN’ını başkasına kullandıranlara uyarı! Hesabınız risk altında!
MASAK, banka hesabını, mobil şifresini veya IBAN numarasını başkasına kullandıran kişilerin farkında olmadan da bir suç zincirinin parçası olabileceğini duyurarak vatandaşları uyardı.
Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı: İslam Memiş çarşamba gününe dikkat çekti
Ekonomi
Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı: İslam Memiş çarşamba gününe dikkat çekti
Finans Analisti İslam Memiş, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarını açıklarken, çarşamba günü açıklanacak TÜFE'nin piyasalarda belirleyici rol alabileceğini vurguladı.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kamu İhale Genel Tebliği’nde gerçekleştirilen düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin hükümlerini KİK Başkanı yürütecek.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

IBAN’ını başkasına kullandıranlara uyarı! Hesabınız risk altında!

5 saat önce
Ekonomi

İslam Memiş duyurdu: İşte gram altının yükseleceği tarih

7 saat önce
Ekonomi

Palamutun tane fiyatı 40 TL’ye düştü: Vatandaşlar 15-20 tane alıyor

10 saat önce
Ekonomi

Aile ve Gençlik Fonu’ndan destek! Evlenecek gençlere ödenecek rakam ortaya çıktı

13 saat önce
Ekonomi

Yapı Kredi 2 bin 500 TL kampanyasını duyurdu: Şartları sağlayanların hesabına yatacak

1 gün önce
Ekonomi

Emeklilik borçlanmasında son 2,5 ay: Başvuru tarihine göre 75 bin TL fark çıkabilir

1 gün önce