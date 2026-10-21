TikTok’un çocuk istismarı suçlamasıyla başı dertte

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, çocuk güvenliğine yönelik kısıtlamalarıyla gündeme geldi. Mahkeme belgelerindeki iddialara göre TikTok’un, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen canlı yayınlardan gelir elde ettiği ve çalışanların güvenlik açıklarına yönelik uyarılarını yeterince ciddiye almadığı ileri sürüldü.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Şirket yönetimi ise iddiaların, şirketin çocukları korumaya ilişkin çalışmalarını yanlış aktardığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

YETERLİ ÖNLEMLER ALINMADI İDDİASI

Çalışanlar ifadelerinde, yöneticilerin güvenlik açıkları konusunda önceden uyarılmasına rağmen yeterli önlemlerin alınmadığı vurgulandı.

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Ayrıca, yaş kısıtlamalarının aşılabildiği, ebeveyn denetimlerinin devre dışı bırakılabildiği ve şirketin yaş belirlemeye ilişkin bazı araştırmalardan kaçındığı iddia edildi.

TİKTOK ÇALIŞANINDAN SKANDAL SÖZLER

Şirketin güvenlik biriminde görev alan Reagen Maher, çocukların cinsel istismarı ve zararlı içeriklerle ilgili sorunları çözmek amacıyla aylar boyunca uğraştığını, ancak şirket yöneticilerinin tehlikeyi yeterince dikkate almadığını öne sürdü.

SADECE BİR AYDA 112 BİN ÇOCUK CANLI YAYINDA

Ayrıca şirket içi bir araştırmada, yalnızca 2022 yılının ocak ayında 13-15 yaş aralığındaki çocukların 112 bin TikTok canlı yayınında göründüğünün belirlendiği de belgelerde yer aldı.

TİKTOK İŞLEMLERDEN PAY ALIYOR

Uygulamada kullanıcılar, satın aldıkları sanal paralarla canlı yayın yapanlara hediye gönderebilirken yayıncılar bu hediyeleri belirli şartlarda gerçek paraya dönüştürebiliyor. TikTok da bu işlemden belirli oranlarda pay alıyor.

Mahkeme belgelerinde yer alan suçlamalar, bazı yayınlarda çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ve izleyicilerin bu sırada para gönderdiği iddiasına dayanıyor.

GİZLİ BİR BAĞLANTIYLA DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ

Şirket çalışanları ise bazı kullanıcıların Google, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden kayıt olurken yaş kısıtlamalarını aşabildiğini, ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını denetlemesini sağlayan özelliğin de gizli bir bağlantıyla devre dışı bırakılabildiğini iddia etti.

TİKTOK SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan TikTok sözcüsü Nathaniel Brown, mahkeme kayıtlarında yer alan ifadelerin seçilerek aktarıldığını ve TikTok’un gençlerin güvenliğine ilişkin çalışmalarının yanlış yansıtıldığını öne sürerken çocukları korumak amacıyla önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

İDDİALAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialar şirketin çocuk güvenliği uygulamalarını tartışmaya açsa da suçlamalar şu an için kesinleşmedi. TikTok’un sorumluluğunun yargı sürecinde ortaya çıkacak olgularla belli olacağı ifade edildi.