HaberX
AnasayfaGündemSigara satışında kimlik doğrulama sisteminin detayları ortaya çıktı

Sigara satışında kimlik doğrulama sisteminin detayları ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığınca, 18 yaşından küçüklerin sigara alımını engellemek amacıyla kimlikle sigara satışına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılırken düzenlemenin detayları belli oldu. Buna göre sigara satışı QR kodla yapılacak.

Oluşturan
Eklenme 13.10.2026 - 10:40

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sigara satışının kimlikle yapılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye geleceğini duyurmuştu.

QR KODLA SATIŞ YAPILACAK

Memişoğlu’nun bu açıklamasının ardından düzenlemenin detayları merak konusu olurken yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Sabah’ın haberine göre, sigara satın almak isteyenler, Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak özel QR kodu cep telefonlarıyla okutacak ve bu sayede mevcut kimlik kontrolü süreçleri dijital altyapıya taşınacak.

Haber Devam Ediyor
Elektrikli scooter düzenlemesi Resmî Gazete’de: 170 bin TL’ye kadar ceza
Gündem
Elektrikli scooter düzenlemesi Resmî Gazete’de: 170 bin TL’ye kadar ceza
"Elektrikli Scooter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete'de yayımlanırken, düzenlemeyle beraber işletmelere ilişkin idari para cezaları artırıldı. 
Bursa Merkezli 17 İlde Yapılan Operasyonlarda 67 Şüpheli Yakalandı
Gündem
Bursa Merkezli 17 İlde Yapılan Operasyonlarda 67 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda,...

EKRANDA SADECE YAŞ ŞARTI GÖRÜNECEK

Sigara satın alacak kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığı, T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak bağımsız olarak tespit edilecek. Yaş kontrolünden sonra satıcının ekranında sadece kişinin yasal yaş sınırını karşılayıp karşılamadığına yönelik onay bilgisi yer alacak.

KİŞİSEL BİLGİLER KORUNACAK MI?

Düzenlemede kişisel bilgilerin korunmasına özel önem atfedilirken uygulanması beklenen sistemde, sigara satın alacak tüketicinin adı, soyadı veya doğum tarihi gibi kişisel bilgileri aktarılmayacak.

Yaş doğrulamasının, kimlik bilgilerinin gizliliği muhafaza edilerek yapılması planlanıyor.

ELEKTRONİK YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Söz konusu düzenlemenin “Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi” olarak tanımlandığı ve bu sistemin özellikle gençlerin tütün ürünlerine erişimini azaltmak ve sigara satışının yapıldığı işletmelerdeki yaş kontrollerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için hayata geçirilmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Gündem

İstanbul Valiliği uyardı: 9 ilçede çok kuvvetli yağış bekleniyor

2 dakika önce
Gündem

Elektrikli scooter düzenlemesi Resmî Gazete’de: 170 bin TL’ye kadar ceza

7 saat önce
Gündem

Yazar Sabahattin Ali’nin şüpheli ölümüne yönelik Adalet Bakanlığı’na başvuru

23 saat önce
Gündem

Akhisar’daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetmişti: Şoförlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

1 gün önce
Gündem

Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

1 gün önce
Gündem

Pegasus tecrübeli ve tecrübesiz personel alımı yapacak

2 gün önce