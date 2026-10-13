Sigara satışında kimlik doğrulama sisteminin detayları ortaya çıktı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sigara satışının kimlikle yapılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye geleceğini duyurmuştu.

QR KODLA SATIŞ YAPILACAK

Memişoğlu’nun bu açıklamasının ardından düzenlemenin detayları merak konusu olurken yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Sabah’ın haberine göre, sigara satın almak isteyenler, Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak özel QR kodu cep telefonlarıyla okutacak ve bu sayede mevcut kimlik kontrolü süreçleri dijital altyapıya taşınacak.

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EKRANDA SADECE YAŞ ŞARTI GÖRÜNECEK

Sigara satın alacak kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığı, T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak bağımsız olarak tespit edilecek. Yaş kontrolünden sonra satıcının ekranında sadece kişinin yasal yaş sınırını karşılayıp karşılamadığına yönelik onay bilgisi yer alacak.

KİŞİSEL BİLGİLER KORUNACAK MI?

Düzenlemede kişisel bilgilerin korunmasına özel önem atfedilirken uygulanması beklenen sistemde, sigara satın alacak tüketicinin adı, soyadı veya doğum tarihi gibi kişisel bilgileri aktarılmayacak.

Yaş doğrulamasının, kimlik bilgilerinin gizliliği muhafaza edilerek yapılması planlanıyor.

ELEKTRONİK YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Söz konusu düzenlemenin “Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi” olarak tanımlandığı ve bu sistemin özellikle gençlerin tütün ürünlerine erişimini azaltmak ve sigara satışının yapıldığı işletmelerdeki yaş kontrollerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için hayata geçirilmesi bekleniyor.