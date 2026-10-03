Sosyal yardımlar için Ocak 2027 zam hesabı: Yaşlı ve engelli aylığı, evde bakım yardımı

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Ocak 2027’de memur maaş katsayısının artmasıyla beraber sosyal yardım ödemelerinin de artması bekleniyor. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hak sahiplerine ödediği sosyal yardımlar için yeni ödeme tutarlarına yönelik hesaplar yapılmaya başlandı.

YÜZDE 7 ZAM BEKLENİYOR

Bu kapsamda yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının yaklaşık yüzde 7 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

2027 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre 65 yaş aylığının 7 bin 257 liradan yüzde 7 zamla beraber 7 bin 765 liraya çıkması beklenirken, daha yüksek enflasyon senaryosunda göre bu ödemenin 7 bin 891 liraya kadar yükselebileceği hesaplanıyor.

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2027 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ayrıca yüzde 40-69 oranındaki engelli aylığının 5 bin 793 liradan 6 bin 198 liraya ve 8 bin 689 lira olan yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 9 bin 298 liraya çıkacağı düşünülüyor.

2027 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım yardımına da zam gelmesi beklenirken, bu ödemenin yüzde 7 zamla beraber 15 bin 755 liraya yükselmesi bekleniyor.

2027 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylıklarında ise hak sahibinin hisse oranına göre ödemelerin zamlanacağı düşünülürken, yüzde 75 hisse alan kişilerin aylığının 19 bin 440 lira ila 19 bin 754 lira seviyesine, yüzde 50 hisse alan vatandaşların 12 bin 961 lira ila 13 bin 169 lira seviyesine, yüzde 25 hisse alanların ise 6 bin 480 lira ila 6 bin 585 lira seviyesinde yardım alacağı tahmin ediliyor.