Emekli geçmişe dönük aylıklarını faiziyle beraber alabilecek: Yargıtay’dan emsal karar

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Yargıtay, bir emeklinin başvurusunda önemli bir karar alırken, emeklilikte yalnızca SSK primlerinin göz önünde bulundurulmasını talep eden emekli açtığı davayı kazandı.

Edinilen bilgilere göre, bir emekli 26 Haziran 2021’de yaşlılık aylığını tahsis talebinde bulunsa da, 2022 yılı Haziran ayında yeniden başvuru yaptı ve sadece SSK primi ödeme gün sayısı ile bu hakkı kazanabilecek durumda olduğunu belirtti.

SGK EMEKLİNİN TALEBİNİ REDDETTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklinin söz konusu talebini kabul etmezken, emekli ise konuyu yargıya taşıdı. SSK sigortalılık statüsünden emeklilik bakımından 25 yıl sigortalılık süresi, 51 yaş ve 5 bin 450 prim ödeme gün sayısına tabi olduğuna vurgu yaparak, yalnızca bunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

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Bunun yanı sıra, ödenmeyen aylıkların ödenmeleri gerektiği tarih itibarıyla işleyecek faiziyle beraber iadesine karar verilmesini talep etti.

SGK ise gerçekleştirilen işlemin yasal mevzuata uygun ve yerinde olduğunu aktararak, davanın reddedilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN EMEKLİYİ SEVİNDİREN KARAR

İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, emeklinin başvurusunu görüşerek karara bağlarken, 2023’te alınan kararla 2022 yılı Haziran ayında gerçek yapılan başvurunun geçerli olduğuna, başvuruyu takip eden ay başı olan 1 Temmuz 2022’den itibaren emekli maaşı bağlanması gerektiğine ve mahrum kalınan aylıkların faiziyle beraber ödenmesine karar verdi.

İlk Derece Mahkemesi’nin kararından sonra dava SGK tarafından istinafa taşınırken; mahkeme, emeklinin hizmet birleştirilmeye zorlanmayacağına karar verdi. Fakat istinaf faiz başlangıç tarihini SGK mevzuatına tekrar düzenledi.

YARGITAY SGK’NIN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Ardından SGK konuyu Yargıtay’a taşırken; Yargıtay, 10. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi’nin kararını onadı ve SGK’nın başvurusunu kabul etmedi.

Yargıtay’ın verdiği emsal karar kapsamında emekli farklı sigortalılık statülerinde çalışmış olsa bile emeklilik koşullarını sadece 4A kapsamındaki prim günlerinin karşılaması halinde Bağ-Kur hizmetlerini birleştirmeye zorlanmayacak.

EMEKLİYE FAİZİYLE ÖDEME YAPILACAK

Bu doğrultuda davacıya bir tarih 2026 tarihi itibarıyla 4A kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak. Ayrıca geçmiş dönemde ödenmeyen emekli maaşları için SGK’nın 3 aylık işlem süresi göz önünde bulundurularak belirlenen tarihlerden itibaren yasal faiz uygulanacak ve emekliye geçmişe dönük alacaklar faiziyle ödeme yapılacak.