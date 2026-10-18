İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da son 84 yılın en yoğun yağışı etkili olurken, şiddetli yağış nedeniyle şehirde hayat resmen durma noktasına gelmişti.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yoğun yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, 4 kişi ise sele kapılıp hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda kayıp kişiler için arama çalışmaları da devam ederken, kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov’un da cesedine ulaşıldı.

CAN KAYBI 5’E YÜKSELDİ

Babajanov’un cansız bedenine Haliç’te ulaşılırken, can kaybı 5’e yükselmiş oldu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’da, 14 Ekim’de etkili olan sağanak yağışın yollar ve alt geçitleri su basmasıyla sel felaketi yaşanmış ve yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya yönelik yaptığı açıklamada, son 84 yılın en yüksek yağışının kaydedildiğini duyurmuştu. Vali Gül, kente en yüksek yağış miktarının metrekareye 260 kilogram olarak ölçüldüğünü açıklarken, 14 Ekim’de 06.00-22.00 saatleri arasında toplam 2 bin 518 ihbar ilgili kurumlara ulaşmış ve bunların 1277’si su baskını, 15 heyelan, 47’si mahsur kalma vakalarıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaşanan sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyordu. Bugün Türkmenistan uyruklu bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 5’e yükseldi.