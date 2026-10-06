Yapay zekâ metinlerine karşı yeni hamle görünmez filigran eklenecek

Yapay zekâyla üretilen içeriklerin tespit edilmesi amacıyla yeni hamleler gelirken, şimdi de en büyük yapay zekâ şirketlerinden OpenAI, yapay zekâ uygulaması ChatGPT ve yapay zekâ arama motoru Codex tarafından üretilen içeriklerin tespit edilmesi amacıyla yeni bir adım atacağını duyurdu.

Buna göre OpenAI, ChatGPT ve Codex tarafından üretilen metinlere görünmez bir filigran ekleyecek. 2 Ağustos’ta Avrupa Birliği (AB) Şeffaflık Kuralları yürürlüğe girerken, yapay zekâ şirketlerinin yapay zekâ uygulamalarınca üretilen metinleri diğer sistemlerin tespit edebileceği biçimde işaretlemesini zorunlu hale getirdi.

METİNLERE GÖRÜNMEZ FİLİGRAN EKLENECEK

Bu nedenle OpenAI, yasaların getirdiği zorunluluklara uymak için ilk somut adımını atarken, metinlere görünmez filigranla ekleneceğini duyurdu. Bu uygulamanın gelecek hafta şirkete bağlı ChatGPT ve Codex kullanıcılarına aşamalı bir şekilde sunulacağı öğrenildi.

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TÜRKİYE’DE UYGULANACAK MI?

Ayrıca bu uygulamanın şu an için sadece AB ile sınırlı kalacağı belirtilirken, küresel çaptaki geliştiriciler ise OpenAI API’sini kullanarak bu özelliği bugün itibarıyla seçtikleri model için etkinleştirebilecek.

Fakat özelliğin varsayılan olarak kapalı olarak geleceğini duyuran OpenAI, şu an için metin filigranlamasını uluslararası çapta kullanıma açmayacağını duyurdu. Bu kapsamda bu özellik, şu an için Türkiye’de de uygulanmayacak.

SADECE DEDEKTÖRLERLE TESPİT EDİLECEK

Uygulama kapsamında eklenen filigran fiziksel olarak bir sembol gibi görünmeyecek. Fakat modelin kelime seçimlerini büyük bir ustalıkla biçimlendirerek okuyucuların göremediği ama detektörlerin tespit edebildiği bir desen bırakması temeliyle mantığıyla çalışacak.

FİLİGRAN NASIL OLUŞTURULUYOR?

Şirket, doğrudan kelimelerin içine işlenmesi nedeniyle bu filigranın metni kopyalayıp başka bir yere yapıştırılması durumunda bile metin içinde yer alabileceğini duyurdu. Görünmez filigrana yönelik ayrıntıları paylaşmak üzere araştırmacılarla ortak bir şekilde “Text Grain” adlı teknik bir rapor kamuoyuna sunulurken, görünmez filigranın cümleleri tamamlarken sıradaki kelime öngörülerinin sıralama amacıyla gizli bir anahtar kullanılmasına dayandığı belirtildi.

METNİN YAPAY ZEKÂ ÜRETİMİ OLDUĞU TESPİT EDİLEBİLECEK

Çok sayıdaki benzer küçük yönlendirmenin bir araya gelmesiyle detektörler sadece metni ve ilgili anahtarı kullanarak içeriğin yapay zekâ kaynaklı olup olmadığını metnin yapay zekâ üretimi olup olmadığını belirleyebilecek.