Süper Lig’in en değerli 15 futbolcusu yeniden belirlendi

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Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellenirken, yaz transfer döneminde Türkiye’ye gelen oyuncuların da dahil olduğu sıralamada büyük değişiklikler yaşandı.

SÜPER LİG’İN PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK FUTBOLCUSU

Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig’in piyasa değeri en yüksek futbolcusu 65 milyon euroyla Victor Osimhen olurken, Nijeryalı futbolcuyu 46 milyon euroyla Fenerbahçeli Mason Greenwood ve Galatasaraylı Rafael Leao takip etti.

4 BÜYÜKLERDEN FUTBOLCULAR YER ALDI

Listenin ilk 15 sırasında dört büyüklerden futbolcular yer alırken, Anadolu kulüplerinden futbolcuların olmadığı, olmaması dikkat çekti.

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SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCUSU

İşte Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu:

15. El Chadaille Bitshiabu –Galatasaray: 18 milyon euro

14. Wilfried Singo – Galatasaray: 20 milyon euro

13. Dorgeles Nene – Fenerbahçe: 20 milyon euro

12. Ernest Poku – Beşiktaş: 22 milyon euro

11. Lesley Ugochukwu – Galatasaray: 22 milyon euro

10. Franculino Dju – Trabzonspor: 22 milyon euro

9. Matteo Guendouzi – Fenerbahçe: 27 milyon euro

8. Gabriel Sara – Galatasaray: 27 milyon euro

7. Orkun Kökçü – Beşiktaş: 28 milyon euro

6. Aleksey Batrakov – Galatasaray: 28 milyon euro

5. Barış Alper Yılmaz – Galatasaray: 30 milyon euro

4. Dusan Vlahovic – Beşiktaş: 32 milyon euro

3. Rafael Leao – Galatasaray: 40 milyon euro

2. Mason Greenwood – Fenerbahçe: 40 milyon euro

1. Victor Osimhen – 65 milyon euro