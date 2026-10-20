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Tapuda yeni ödeme sistemi 1 Aralık’ta zorunlu olacak

Türkiye'de gayrimenkul satışlarında ödeme sistemini değiştirecek Güvenli Ödeme Sistemi için tarih belli olurken, uygulamanın daha önce ertelendiği ancak 1 Aralık'ta zorunlu olarak hayata geçirilmesinin beklendiği bildirildi.

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Eklenme 20.10.2026 - 13:48

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında kullanılacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık olduğunu duyurdu.

ZORUNLU OLARAK UYGULANACAK

Yeni uygulamanın ilk olarak 1 Temmuz’da hayata geçirilmesi beklenirken teknik hazırlıkların yetersizliği nedeniyle ertelenmişti. Uygulamanın 1 Aralık 2026’da zorunlu olarak hayata geçirileceği öğrenildi.

SATIŞ TUTARI GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİYLE AKTARILACAK

Uygulama doğrultusunda ödemenin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle gerçekleşmesi durumunda satış tutarının Güvenli Ödeme Sistemi ile aktarılması bekleniyor.

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SATIŞ İLE ÖDEME AYNI ANDA GERÇEKLEŞECEK

Güncel satış işlemlerinde ödeme ile tapu devri arasında yaşanabilecek problemlerin azaltılması amacıyla hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle gayrimenkulün mülkiyetinin devri ile satış tutarının aktarımının aynı anda yapılması hedefleniyor.

DOLANDIRICILIK RİSKLERİ AZALTILACAK

Bu sayede alıcının ödeme yapmasına rağmen tapu devrinin gerçekleşmemesi veya satıcının mülkiyeti devretmesinin ardından satış tutarını tahsil edememesi gibi risklerin en aza indirilmesi bekleniyor.

Bakanlık, uygulamanın dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini azaltmasının yanı sıra kayıt dışılığın önlenmesine de katkı sağlayacağını duyurdu.

ENTEGRATÖR YETKİLENDİRİLECEK

Yeni sistemin kurulması ve işletilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından bir entegratör yetkilendirilecek. Uygulamanın işleyişi, ilgili bakanlık birimleri ile entegratör arasında gerçekleştirilecek protokolle düzenlenecek. Hangi taşınmaz satışlarının sistem dışında kalacağı, kullanım tutarının ne kadar olacağı ve uygulamanın diğer detayları da bu kapsamda belirlenecek.

TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakanlık, uygulamanın sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasında teknik altyapı çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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