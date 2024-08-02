Türkiye’de Instagram’a sabah saatleri itibariyle getirilen erişim engeli getirildi. Instagram engeli sonrasında Türkiye’den giriş yapmak isteyenlerin VPN kullanması gerekti. VPN ile Instagram’a giriş yapmak isteyen milyonlarca kişi en iyi VPN programlarını araştırıyor. Cep telefonları üzerinden VPN ile Instagram’a giriş yaparak Instagram engeli aşılabilir. Peki, VPN ile Instagram’a giriş nasıl yapılır?

VPN ile Instagram’a Giriş 2024

VPN ile Instagram’a giriş yapmak isteyenlerin cep telefonlarında ya da bilgisayarlarında öncelikle iyi bir VPN programına ihtiyacı olacaktır. Türkiye’de kullanılabilecek ücretli ve ücretsiz pek çok farklı seçenek vardır. Bu nedenle uygun bulduklarınızdan birisini kullanabilirsiniz. VPN adımlarını geçtikten sonra ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

Seçmek istediğiniz VPN’i bulun ve üzerine tıklayın.

Instagram’ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Son olarak, ‘Bağlan’ seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Mobilden VPN ile Instagram’a giriş için kullanılacak uygulamalar şöyle;

VPN Hotspot Super VPN Proxy

VPN Proxy Master – Super VP

Free VPN: Sınırsız VPN Proxy

1.1.1: Faster Internet

Daha fazla öneri ve uygulama için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Bilgisayardan VPN ile Instagram’a Giriş 2024

VPN ile Instagram’a giriş işlemleri çok daha basit. Dilerseniz Opera gibi dahili VPN olan tarayıcıları kullanarak VPN özelliğini açabilir ve böylece doğrudan Instagram ve diğer yasaklı sitelere giriş yapabilirsiniz. Detayları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram’a giriş için tercih edilebilecek bir diğer yöntem ise DNS değiştirmedir. DNS değiştirme adımlarını takip ederek DNS’yi 1.1.1.1 olarak değiştirebilir ve böylece bilgisayarlarınızdan Instagram’a giriş yapabilirsiniz. Opera dışında ise Chrome gibi tarayıcılar için Hotspot Shield, Touch VPN ve Tunnel Bear gibi uygulama ve eklentileri kullanmanız erişim engelini aşmanızı sağlayacaktır.

Türkiye’de VPN kullanmak suç olmadığı gibi çeşitli uygulamalar pazarda kolaylıkla bulunabilmektedir.