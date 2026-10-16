Tesla’dan uçabilen yeni Roadster: Fiyatı ne kadar?

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Tesla, otomobil alanında tarihi bir adım atarak uçan otomobillere bir adım daha yaklaştı. Şirketin yeni ve şu ana kadarki en iddialı projesi olarak değerlendirilen, uzun süredir beklenen uçan Roadster ilk kez görüntülendi.

HAVADA UÇARAK YERE İNDİ

Aracın lansman etkinliği, otomobil tarihinin en göz alıcı gösterilerinden birine sahne olurken insansız olarak piste çıkan araç rampadan uçtu, havada takla atarak saniyeler içinde yere indi.

TEKERLEKLİ BİR UZAY GEMİSİ

Elon Musk söz konusu aracı, “Bu sadece bir araba değil, tekerlekli bir uzay gemisi” şeklinde tanımlarken aracın uçabilmesi de en çok konuşulan özelliklerinden biri oldu. Havada takla atabilen araç, saatte 370 kilometreye kadar hıza çıkarken 0’dan 97 kilometreye ise bir saniyeden daha kısa sürede ulaşabiliyor.

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ARAÇLARIN ÜZERİNDEN HAVALANARAK GEÇTİ

ABD’nin Teksas eyaletindeki McGregor şehrinde yer alan SpaceX test tesisinde gerçekleştirilen tanıtımda Roadster, özel bir rampada ters yönde ilerledi, taklalar attı ve roket iticileriyle havalanarak iniş yaptı. Başka bir gösteride ise Roadster, yan yana dizilen araçların üzerinden havalanarak geçti.

Şirket, yeni araçla elektrikli otomobillerin performans sınırlarını zorlamayı amaçlasa da tanıtımda sergilenen hareketlerin seri üretim modelinde ne ölçüde yapılabileceği belirsizliğini koruyor.

BASINÇLI GAZ İTİCİ SİSTEMİ

SpaceX teknolojilerinden faydalanan basınçlı gaz itici sistemi, yeni aracın öne çıkan özelliklerinden biri olurken aracın arka bölümünde yer alan iticiler, yüksek basınçta gaz püskürterek otomobile itiş gücü sağlıyor.

HAVADA DÖNEBİLİYOR

Edinilen bilgilere göre sistem, 80 kilonewtonun üzerinde itiş gücü üretebilirken otomobilin çeşitli noktalarına yerleştirilen iticiler, aracın ileri ve yukarı yönlü hareketlerine destek veriyor. Sistem aynı zamanda aracın havada dönmesine imkân veriyor.

YASAL ŞARTLARI KARŞILAYACAK MI?

Ancak aracın havalanmasını sağlayan teknolojinin seri üretim modelinde yer alıp almayacağı şu an için kesinleşmedi. Ayrıca bu sistemin karayolunda kullanılabilmesi için gerekli yasal şartların karşılanıp karşılanmayacağı da belirsizliğini koruyor.

ÖN KAYIT İŞLEMİ BAŞLADI

Diğer taraftan Roadster’ın fiyatı da merak konusu olurken 2017’de yapılan ilk duyuruda aracın başlangıç fiyatının 200 bin dolar olacağı açıklanmıştı. Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen etkinlikte aracın satış fiyatı açıklanmasa da şirketin resmî internet sitesinde ön kayıt işlemleri başladı.

FİYATI NE KADAR?

Aracın Performance versiyonunun 50 bin dolar depozito bedeliyle, Thrust versiyonunun (hızlanma iticili) ise 250 bin dolar depozito bedeliyle satışa çıkması bekleniyor.