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Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında gönüllü iade süreci başlatıldıklarını, 5 kişinin parayı gönüllü şekilde iade ettiğini açıkladı.

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Eklenme 06.10.2026 - 12:29
Güncellenme 06.10.2026 - 12:40

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Fon ve hakem soruşturmalarına ilişkin kayda değer açıklamalar yapan Bakan Gürlek, fon soruşturması kapsamında 5 kişinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda (TMSF) açılan hesaba gönüllü olarak haksız elde edilen kazançları iade ettiğini duyurdu.

“İYİ NİYETLİ YATIRIMCILARIN ETKİLENMEMESİ GEREKİYOR”

Gürlek, yaptığı açıklamada, “İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kısa zamanda yüksek tutarda kazanç elde ederek çıkış yapanlara yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Bakan Gürlek, “Mesela 2 ayda girmiş ve çok yüksek miktarda kâr çıkışı yapmış kişilere yönelik bir çalışmamız var, listemiz bulunuyor” dedi.

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5 KİŞİ PARAYI İADE ETMİŞ

TMSF bünyesinde gönüllülük esasına dayalı bir iade hesabı açıldığını belirten Gürlek, şunları söyledi:

“Dün TMSF Başkanı’mızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade yapmış. Soruşturma kapsamında şu an için 85 kişi tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu.”

BAKAN GÜRLEK SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Öte yandan, hakem soruşturmasına yönelik açıklama yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Hakemlerin kimseye bağlı olmadan maçları yönetmesini talep ediyoruz. Maalesef öyle olmadığını gördük. Bazı hakemlere mobbing yapıldığını ve bazı hakemlerin düşük not verilerek görevden uzaklaştırıldığı iddialarını soruşturuyoruz. Bu kapsamda 5 kişi tutuklandı. Türk futbolunun temiz olması gerekiyor. Bu süreci ben de titizlikle takip ediyorum.”

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