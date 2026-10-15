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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi açıklandı

 Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.

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Eklenme 15.10.2026 - 13:07
Güncellenme 15.10.2026 - 13:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ligin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Buna göre, Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Cihan Aydın olurken, karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Bersan Duran, Mustafa Savrulanlar oldu.

Ayrıca Mehmet Türkmen ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.

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SÜPER LİG 8. HAFTA KARŞILAŞMALARININ HAKEMLERİ

Yarın

20.00 Çorum FK – Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

 

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK – Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği – Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler – Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

 

18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa – Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor – Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir – Gaziantep FK: Alpaslan Şen

 

19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Cihan Aydın

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