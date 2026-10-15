Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ligin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.
DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI
Buna göre, Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Cihan Aydın olurken, karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Bersan Duran, Mustafa Savrulanlar oldu.
Ayrıca Mehmet Türkmen ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.
SÜPER LİG 8. HAFTA KARŞILAŞMALARININ HAKEMLERİ
Yarın
20.00 Çorum FK – Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK – Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği – Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler – Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa – Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor – Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir – Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Cihan Aydın