Spotify, yapay zekâ destekli 50 milyon şarkıyı önerilerden çıkardı

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Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify, yapay zekâ tarafından oluşturulan düşük kaliteli ve spam içeriklerle mücadele konusunda yeni bir adım atarak son 6 ayda 50 milyondan fazla spam şarkıyı keşfetme ve öneri sistemlerinden temizlediğini açıkladı. Daha önce de politika ihlalleri nedeniyle 75 milyona yakın şarkının sistemden çıkarıldığı duyurulmuştu.

GERÇEK SANATÇILARIN ESERLERİNİ KORUMAYI HEDEFLİYOR

Platform, bu çalışmalarla insanların müzik dinleme deneyimini geliştirmeyi, gerçek sanatçıların eserlerine erişimini kolaylaştırmayı ve telif gelirlerinin hak sahiplerine doğru şekilde ulaştırılmasını hedeflerken düşük kaliteli içerikleri belirleme konusunda yalnızca otomatik tarama araçlarından faydalanmıyor. Uygulama aynı zamanda insanların şarkıları atlama ve sessize alma davranışlarını, meta veri analizlerini ve yapay zekâ tespit araçlarını da kapsamlı şekilde değerlendiriyor.

GELİR DAĞILIMI ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Yapay zekâ destekli sahte dinlenmeler ve seri üretim parçalar, müzik sektöründe telif gelirlerinin dağılımına yönelik endişeleri artırırken Beatdapp CEO’su Morgan Hayduk da sahte dinlenmelerin gerçek müzisyenlere ayrılan telif havuzunu daraltabileceğine vurgu yaptı.

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YENİ BİR SİSTEM TEST EDİLEBİLİR

Sanatçı profillerini taklit girişimlerine karşı yeni güvenlik önlemleriyle korumayı hedefleyen Spotify, yapay zekâyla oluşturulan sanal müzisyen profillerine özel etiketler getirilmesinin ve sanatçıların kendi adları altında yayımlanacak şarkıları önceden inceleyebilmelerine olanak tanıyan bir sistemin test edilmesinin planlandığını duyurdu.

DİĞER PLATFORMLAR DA YENİ ADIMLAR ATIYOR

Sanatçı kredileri bölümünün geliştirilmesiyle müzik üretiminde yapay zekâ kullanımının daha şeffaf bir şekilde belirtilmesi hedefleniyor. Apple Music, Tidal ve YouTube Music gibi uygulamaların da yapay zekâ içeriklerini etiketlemeye yönelik yeni adımlar attığı öğrenildi. Spotify ise değişen spam yöntemlerine karşı öneri sistemlerini iyileştirmeye devam ediyor.