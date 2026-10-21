Aile ve Gençlik Fonu’ndan ekim ayı ödemesi hesaplara yattı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli alanlarda yaptığı sosyal yardım ödemelerine devam ederken Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik yolundaki gençlere de ödeme yapmayı sürdürüyor.

REKOR ÖDEME YAPILDI

Bu kapsamda ekim ayında 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin TL ödeme yapıldığını duyuran Bakanlık, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında şu ana kadar 238 bin 448 gence ulaşıldığını ve toplam 22 milyar 804 milyon 100 bin TL sıfır faizli kredi desteği verildiğini açıkladı.

YER ALTI ZENGİNLİKLERİNDEN FİNANSE EDİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal tehlikelere karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu’nun uygulanmaya başlandığını, fonun ülkenin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirtti.

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BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“81 ilde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesi veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

250 BİN TL’YE KADAR DESTEK

Fona başvuran çiftlerde her iki kişinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL, 26-29 yaş aralığında olmaları hâlinde ise 200 bin TL destek veriyoruz. Başvurusu kabul edilen çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde sağlıyoruz.”

GELİR KOŞULU ARTIRILDI

Göktaş, fondan faydalanmak isteyen çiftler için gelir koşulunu yükselttiklerini ifade ederek gelir değerlendirmesinde son 6 aylık gelire ilişkin başvuru koşulunu asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükselttiklerini açıkladı.

BORCUN TAMAMI HİBE EDİLEBİLİYOR

Ayrıca, erteleme süreciyle birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde 2 çocuk sahibi olunması durumunda kalan borcun tamamının hibe edildiğini belirten Bakan Göktaş, fon kapsamında şu ana kadar çocuk sahibi olan 23 bin 110 çiftin borçlarının 12 aylık taksitinin hibe edilmesi ve 12 aylık taksitinin ertelenmesi haklarından faydalandığını ifade etti. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çift ise borçlarının tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı.

24 BİN ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ

Göktaş, fon kapsamında destek verilen 23 bin 638 çiftin 24 bin 176 çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, “Bu desteğimizin en güzel sonucudur” ifadelerini kullandı.