SGK 10 günlük sigortayı geçersiz saymıştı! Yargıtay kararını açıkladı!

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Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, askerlik yaptığı esnada resmî izin kullanarak bir iş yerinde çalışan vatandaşın 10 günlük sigorta hizmetinin geçerli sayılmasına yönelik mahkeme kararını onadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilgili çalışmayı askerlik dönemiyle çakışması nedeniyle iptal etmiş ve bu işlemin ardından ilgili çalışanın emeklilik başvurusu reddedilmişti.

SGK HİZMET KAYDINI İPTAL ETTİ

1993-1995 döneminde askerlik yapan bir kişi, izinli olduğu süreçte Ankara’da bir iş yerinde 10 gün çalışırken işvereninin bu süreçte sigorta bildirimi yapmasına karşın SGK, çalışmanın askerlik dönemiyle çakıştığı gerekçesiyle hizmet kaydını iptal etti. Ardından çalışan, çalıştığı günlerin geçerli sigortalı hizmet olarak kabul edilmesi amacıyla dava açtı.

SGK’NIN İPTAL İŞLEMİNİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

İlgili olayda davacı, 21 Aralık 1994-31 Aralık 1994 tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte fiilen çalışırken işverence bildirilen 10 günlük sigortalı hizmet, SGK tarafından askerlik dönemiyle çakıştığı gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. SGK’nın hizmet sürelerini tekrar hesaplamasıyla beraber davacının emeklilik başvurusu da reddedildi. Ardından davacı, izinli olduğu esnada fiilen çalıştığını ifade ederek 10 günlük hizmetin geçerli sayılması ve SGK’nın iptal işleminin kaldırılması isteğiyle yargıya müracaat etti.

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MAHKEME 10 GÜNLÜK HİZMETİN GEÇERLİ OLMASINA HÜKMETTİ

Ankara 41. İş Mahkemesi, davayı incelerken 21-31 Aralık 1994 dönemindeki 10 günlük hizmetin geçerli sayılmasına ve SGK’nın aksi yöndeki işleminin iptaline hükmetti. SGK’nın karara karşı gerçekleştirdiği istinaf müracaatı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince esastan reddedilirken SGK, kararın bozulması istemiyle dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

10 GÜNLÜK SİGORTALI HİZMET GEÇERLİ SAYILDI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararının usul ve kanuna uygun olduğuna karar verdi. SGK’nın eksik inceleme yaptığı ve tanık beyanlarının yetersiz olduğuna ilişkin temyiz itirazlarını yerinde bulmayan daire, kararı 8 Eylül 2026’da oy birliğiyle onadı. Yargıtay’ın verdiği hükümle davaya konu 10 günlük sigortalı hizmetin geçerli sayılmasına yönelik karar kesinleşmiş oldu.

BÜTÜN ÇALIŞMALARI KAPSAMIYOR

Ancak bu karar, yalnızca söz konusu 10 günlük hizmetin geçerli kabul edilmesine ilişkin olup davacının emeklilik başvurusunun kabul edildiği veya kendisine emekli aylığı bağlanacağı anlamına gelmiyor. Benzer durumlarda fiilî çalışmanın varlığı, izin süresi, sigorta bildirimi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi gerekiyor.