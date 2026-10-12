Vatandaşlık maaşında süreç netleşti! Ne kadar ödenecek?

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Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin (GETAD) kapsamı belli oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde devam eden çalışma kapsamında bölgesel dengeler temelinde gelir seviyesi haritası çıkarılırken, ilk tespitlere göre 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon TL tutarında ödeme yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KRİTER OLACAK

Vatandaşlık maaşı için en düşük emekli maaşının kriter olması beklenirken; kira, enerji, gıda gibi kalemlerde gerçekleştirilecek ödeme tutarları kademeli bir şekilde belirlenecek.

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En düşük emekli maaşının üstünde geliri olan ailelere vatandaşlık maaşının verilmemesi planlanıyor.

GELİR SEVİYESİ ARTACAK

Sabah’ın haberine göre; vatandaşlık maaşı, hane halkı geliri belirli bir tutarın altında kalan hanelerin gelirlerini belli bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni bir sosyal yardım modeli olarak görülüyor.

FARKLI KALEMLERDE ÖDEME YAPILACAK

Gerçekleştirilen düzenlemede geliri düşük kişilere ödenecek yardım tutarı aşamalı bir şekilde belirlenecek. Yardımların elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımını kapsayan “konut desteği”, çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları desteğinin yanı sıra gıda yardımı kalemlerinde yapılacağı öngörülüyor.

GELİR SEVİYESİ NASIL BELİRLENECEK?

Gelir seviyesinin belirlenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) bulunan veriler temel alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hesap hareketleri ve tapu verileri sisteme işlenecek.

KİMSENİN EVİNE GİDİLMEYECEK

Maaşı, kirada oturup oturmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı, tek başına ikamet edip etmediği ve sürekli muhtaçlık durumu tespit edilecek. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşların belirlenmesi amacıyla kimsenin evine gidilmeyecek.

EMEKLİLER DE YARARLANABİLECEK

Öte yandan, vatandaşlık maaşından emeklilerin de yararlanması beklenirken, bu yardım sayesinde dar gelirli haneler ve yaşlılar sosyal güvenlik güvencesi altına alınacak.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Yaşlı nüfusun artması ve bu kişilerin sorunları, vatandaşlık maaşında öncelikli olarak göz önünde bulundurulacak. Ayrıca kronik hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlar da vatandaşlık maaşında öncelikli olacak.

BÖLGELERE GÖRE YARDIM SİSTEMİ

En düşük emekli maaşı alan bir hanenin başka hiçbir geliri olmaması ve kirada ikamet etmesi durumunda kira yardımı ödenecek. Özellikle büyükşehirlerde kira yardımına öncelik verilecek.

Ayrıca Erzurum, Sivas, Ardahan ve Kars gibi soğuk illerde de doğal gaz gibi enerji desteği verilecek.

ÖDEMELERDE ÜST LİMİT OLACAK

Kırsal bölgelerde ve büyükşehirlerin etrafındaki sayfiyelerde ise gıda yardımı yapılacak. Konutlara ihtiyaç durumuna göre gıda, enerji, kira gibi farklı kalemlerde yardım yapılacak. Fakat ödemelerde üst limit olacak ve bu limit aşılamayacak.

1,5 TRİLYON TL YARDIM

Yapılacak çalışma doğrultusunda 2,5 milyon dar gelirli haneye 1,5 trilyon TL yardım yapılması bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşlık maaşı, öncelikle pilot illerde başlayacak ve bu iller bu yılın aralık ayına kadar belirlenecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ödemeler ise gelecek yılın ilk 3 ayında yapılmaya başlanacak. Proje kapsamında eksikliklerin giderilmesinin ardından 2027’de ülke genelinde ödemeler yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlık maaşına başvurular e-Devlet sistemi ve SYDV üzerinden gerçekleştirilebilecek. Şartları sağlayan vatandaşların başvuruları otomatik olarak sonuçlandırılacak.