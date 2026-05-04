Türk Futbolunda Bir Şike Soruşturması Daha: Soruşturma Başlatıldı!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki karşılaşmada sırasında kulübeyle gerçekleştirilen şüpheli görüşmeler nedeniyle şike iddiaları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Kurtalanspor–Şırnak Petrolspor mücadelesinde, deplasman ekibi 72. dakikaya kadar 4-0 önde götürdüğü karşılaşmanın son dakikalarında yediği gollerle 5-4 mağlup oldu. Maç sırasında kaydedilen bir görüntü, şike iddialarının gündeme gelmesine neden olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Karşılaşmada deplasman takımının 4-1 üstünlüğüyle devam ederken, Şırnak ekibinin yöneticisi olduğu öne sürülen bir kişinin saha kenarına gelerek kulübeyle görüşmesi ve sonrasında ev sahibi ekibin peş peşe 4 gol bularak maçı 5-4 kazanması şike iddialarını güçlendirdi.

Kurtalanspor’un son dakikalarda attığı gollerle maçı 5-4 kazanarak ligde kalmasının ardından, karşılaşmanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, konuya ilişkin olarak açıklama yaparken, yapılan açıklamada, “Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol karşılaşmasında, maç sonucuna etki edecek şekilde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların ortaya atılması ve bazı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmanın ardından Şırnak ekibinde forma giyen bazı futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda kulüp yönetimi ve teknik direktörün maçı sattığını iddia etti. Mücadelenin ardından küme düşen takımın ise Bingöl temsilcisi Murat 2020 Genç Spor olduğu öğrenildi.

TARAFTARLAR YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Bingöl temsilcisi, konuya yönelik yaptığı açıklamada Kurtalanspor–Şırnak Petrolspor karşılaşmasında emeklerinin çalındığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu ve maçın tüm yönleriyle incelenmesini talep etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Şırnak Petrolspor taraftarları akşam saatlerinde il merkezinde toplanarak kulüp yönetimini protesto etti. Karşılaşmada yaşanan dikkat çekici olaylar ve mağlubiyetin ardından taraflar şike iddialarına tepki gösterirken, taraftarlar kulüp yönetimini istifaya çağırdı.