TÜİK Açıkladı: Nisan Ayında En Çok Zamlanan Ürün Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı tüketici fiyatları verileri, bazı temel ürün ve hizmet gruplarında dikkat çekici değişimleri ortaya koydu. Verilere göre ay içinde en yüksek fiyat artışı doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde kaydedildi.

Doğal gaz fiyatları nisan ayında yüzde 44,47 oranında artış göstererek zam artışları içinde ilk sırada yer aldı. Enerji kalemlerindeki yükselişi ulaşım ve yakıt gruplarındaki fiyat artışları izledi.

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 19,32, elektrik fiyatları yüzde 16,9 ve yurt dışı hava yolu taşımacılığı yüzde 16,79 oranında arttı. Kişisel ulaşımda kullanılan diğer yakıt türlerinde ise yüzde 15,46’lık bir yükseliş görüldü.

Gıda ve diğer temel tüketim ürünlerinde de fiyat artışları kaydedildi. Taze hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 14,63 oranında artarken, yumrulu sebzelerde yüzde 12,25’lik yükseliş gerçekleşti. Motorin fiyatları yüzde 12,05, ev tipi tüpgaz ise yüzde 11,34 oranında arttı. Kadın ve kız çocuk giyim ürünlerinde ise yüzde 11,66’lık fiyat artışı kaydedildi.

Aynı dönemde bazı ürünlerde fiyat düşüşleri de görüldü. Nisan ayının en fazla ucuzlayan ürünü yumurta oldu. Yumurtada yüzde 11,14 oranında düşüş kaydedildi. Ancak diğer ürünlerdeki gerilemelerin sınırlı seviyede kaldığı belirtildi.

Fiyatı azalan diğer ürünler arasında buzlu içecekler ve dondurma türleri yüzde 1,29, küçük ev aletleri yüzde 1,21 ve birinci el motorlu taşıtlar yüzde 1,12 oranında düşüş gösterdi. Bisikletler, bira, eğitsel kitaplar ve mobil telefon ekipmanlarında ise daha sınırlı oranlarda fiyat gerilemeleri kaydedildi.