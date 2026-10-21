DSİ’den KPSS şartsız en az ilkokul mezunlarına sondörlük müjdesi

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sondör yeterlilik belgesi sınavı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda başvuru şartları ve sınav takvimi paylaşılırken, yeraltı suyu çalışmalarında görev almak isteyenlerin katılabileceği sınav için en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor.

BAŞVURU TARİHİ

DSİ, yapılacak sınav için son başvuru tarihinin 9 Kasım olduğunu duyurdu.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU ŞARTI

Sınav kapsamında birinci ve ikinci sınıf rotari sondörlüğü, darbeli sondörlüğü ve galeri-tünelci-kuyuculuk yeterlilik belgelerinin yanında hafif araç sondörlüğü yeterlilik belgesi de verilecek. Birinci sınıf belge almak isteyenlerin en az 7 yıl, ikinci sınıf belge almak isteyen adayların ise en az 4 yıl çalışma tecrübesini belgelendirmesi şartı aranıyor.

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BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru dosyasında öğrenim durumunu gösteren onaylı diploma sureti, ilgili kurum veya şirketten alınmış onaylı hizmet ya da bonservis belgesi, bu yıl içinde yetkili hastaneden alınmış sağlık raporu ve 2 vesikalık fotoğraf bulunması gerekiyor. Ayrıca ilanda, adayların doğum tarihinin 2004 yılından önce olmaması şartı da bulunuyor.

SONDÖR SINAVI NE ZAMAN?

İlandaki takvime göre sınavın ilk aşaması 24 Kasım 2026 günü saat 09.30’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Sözlü sınavların 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması beklenirken, değerlendirme ve sonuçların açıklanması için 27 Kasım tarihi belirtildi.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce kimlikleriyle sınav merkezinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı.

BAŞVURU DİLEKÇESİ NEREDEN ALINACAK?

Başvuru dilekçesi kurumdan veya DSİ’nin internet sitesinden alınabilecek. Dilekçede sınav merkezi, tercih edilen branş, sabıka kaydı beyanı, adres ve iletişim bilgileri belirtilecek. Başvurular elden veya posta yoluyla yapılabilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurusu uygun bulunan adaylara gönderilecek tahakkuk ve borç bilgisi üzerinden 1.500 TL sınav ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ücreti ödemeyenlerin sınava alınmayacağı açıklandı.