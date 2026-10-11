Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Lvbel C5 hakkında karar verildi

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Kamuoyunda “Lvbel C5”in adıyla bilinen ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile beraber seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkısı çok konuşulmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Şarkının sözleri nedeniyle soruşturma başlatılırken, Lvbel C5 soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Lvbel C5’in ifadesi alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık Lvbel C5’e “suç işlemeye alenen tahrik suçundan tutuklama” talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ederken, rapçi ifadesinde suçlamaları reddetti.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ın haberine göre, şarkı sözlerinde özel bir kasıt olmadığını, sözleri hayal kurarak yazdığını ifade eden Lvbel C5, şu ifadeleri kullandı:

“Ben hayal kurarak şarkı sözlerimi yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım bulunmamaktadır. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir. Tamamen gençlere ilişkin hayali sözlerdir.”

“SÖZLER ALİZADE’YE AİT”

Lvbel C5, CİMER’e yapılan şikayetleri öğrenmesinin ardından şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını belirtirken, ünlü rapçinin aynı zamanda şarkıdaki bazı tartışmalı sözlerin rapçi yaptığı Asya Alizade’ye ait olduğunu savundu.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakimlik dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin olmamasını değerlendirerek tutuklama tedbirinin orantısız olacağına karar verirken, Lvbel C5 hakkında tutuklama kararı verilmedi.

TÜRK EDEBİYATI’NA YÖNELİK EĞİTİM ŞARTI

Kararla beraber ünlü rapçi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Lvbel C5’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza atma yükümlülüğü konulurken, kararda Lvbel C5’in Türk Edebiyatı’na yönelik eğitimini sürdürmesi koşulu da yer aldı.