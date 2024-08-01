Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz zammını resmen duyurdu. Bugün yapılan açıklama ile birlikte ücretlere yüzde 38 oranında zam yapılması tepki çekti. Maaşlara yapılan artışın üzerinde bir zam alan doğalgaz, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Doğalgaz Zammı Ne Kadar Oldu?

1 Ağustos 2024 tarihli açıklamaya göre doğalgaz zammı şöyle;

Doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38

Yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında yüzde 33,1

En Makul Seviye Detayı

Kurum tarafından yapılan açıklamalarda zam için en makul seviye ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. “Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.” denilen açıklama sonrası zammı ne zaman geçerli olacağı merak edilmeye başlandı.

Doğalgaz Zammı Ne Zaman Geçerli Olacak?

Doğalgaz zammı 1 Ağustos 2024 itibariyle geçerli olmaya başladı.