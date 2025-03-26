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Bayramda kargolar çalışacak mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Ramazan Bayramı’na birkaç gün kala bayram süresince kargoların dağıtım yapıp yapmayacağı ve kargo şubelerinin açık olup olmayacağı araştırılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde internetten alışveriş yapan ve siparişlerinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar bayramda kargo şubelerinin çalışıp çalışmayacağını ve teslimat yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. 

Bayramda Kargolar Dağıtım Yapacak Mı?

30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Söz konusu tarihler resmi tatil olarak kabul edildiği için bayram süresince kargo şirketlerinin hizmet vermesi beklenmiyor. Bu çerçevede, 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren kuryelerin dağıtıma devam edeceği düşünülüyor. 

Bayram süresince kargoların dağıtım yapması beklenmezken, 29 Mart arefe gününde ise dağıtımın devam edeceği ve şubelerin hizmet vereceği tahmin ediliyor.

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