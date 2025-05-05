Arda Güler’in son maçlardaki yükselen performansı El Clasico öncesinde büyük beklenti yarattı. Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı?

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan ve ilk günden itibaren taraftarın sevdiği isimler arasına giren Arda Güler’in bu sezonki performansı yüzleri gülümsetiyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından yeterli şans bulamayan ancak forma giydiği dönemlerde iyi performans sergileyen Arda Güler son maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler El Clasico Öncesi Göz Doldurdu

Real Madrid son lig maçında Celta Vigo ile karşılaştı. Maça ilk 11 başlayan Arda Güler, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Maça ve haftaya damga vuran genç yıldız, El Clasico’da oynaması yönünde taraftarlardan da büyük destek görmeye başladı. Maç sonrasında soyunma odasında Arda Güler’in konuşulduğu öne sürülürken takımdaki pek çok ismin de genç yıldıza karşı bakışının değiştiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre takımın yıldız isimlerinden Vinicius Jr dahi soyunma odasında Arda Güler’e özel tebriklerde bulundu.

Oynadığı maçlarda iyi performans sergilemesine rağmen Ancelotti tarafından değerlendirilmeyen ve forma şansı verilmeyen Arda Güler’in son performansı sonrasında takımda eleştirilen isim Ancelotti oldu. Taraftarlar genç yıldıza yeteri kadar şans verilmediğini belirterek teknik adam adeta ateş püskürdü. Bugünün gündemi ise El Clasico maçında Arda Güler’in ilk 11 başlayıp başlamayacağı oldu.

Arda Güler El Clasico’da Oynayacak mı?

El Clasico 11 Mayıs günü oynanacak. İspanyol basınındaki haberlere göre kazanmak zorunda olan Real Madrid’de ilk 11’de Arda Güler de yer alacak. Son maçın ardından Arda Güler ile düşünceleri sorulan Ancelotti de bu duruma sıcak baktığını ifade etmişti.

Teknik adam Arda Güler’le ilgili soruya “Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11’de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek” diyerek yanıt verdi. İspanyol basında yer alan son dakika haberlerinde ise Arda Güler’in takımın önemli kozlarından birisi olarak tarihi derbide yer alacağı belirtildi.