Katlanabilir akıllı telefon sektöründe rekabet artıyor. Markalar güçlü ve yeni özelliklerle donattıkları modeller ile daha fazla pay almak isterken OPPO yaptığı yeni açıklama ile iddiasını arttırdı. Öyle ki şirket OPPO Find N5 2025’in ilk çeyreği itibariyle tanıtacağı yeni modelinin en güçlü katlanabilir model olacağını söyledi. Bu duyuru sonrasında OPPO Find N5 ile nelerin sunulacağı da merak edilmeye başlandı.

Find N3 Sonrası OPPO Find N5 Gelecek!

Geçtiğimiz yıllarda Find N3 modelini tanıtan şirket, N4 modelini tanıtmamıştı. Bu nedenle bir seriyi atlayacak olan OPPO; daha güçlü ve iddialı OPPO Find N5 modeli 2025’te piyasada olacak. Pazara güçlü ve iddialı bir giriş yapmak isteyen OPPO’nun yeni açıklamaları sektörde tüm gözleri onlara çevirdi. Şirket yeni modelini 2025’in ilk çeyreği itibariyle piyasaya sürecek.

Yeni modelle ilgili ilk detaylardan birisi Smart Pikachu’dan geldi. Bu bilgiye göre Find N5 dairesel bir kamera modülü kullanacak. Bu modüllerde ise 3 adet 50 MP sensör yer alacak. En büyük destek ise Qualcomm’dan gelecek. Şirketin yeni tanıttığı Snapdragon 8 Elite’nin kullanılacağı yeni model, özel bir metal yüzeyle kaplanacak. Kablosuz şarj özelliği gibi premium özelliklerle donatılacak OPPO Find N5 bu nedenle 2025’in en iddialı modelleri arasında yer alacak.