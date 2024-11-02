Yarın 46. İstanbul Maratonu koşulacak. İki kıta arasında yapılacak koşular nedeniyle İstanbul’un büyük bir bölümündeki yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla yarın trafiğe çıkacak sürücülere yönelik uyarılar yapıldı. Peki, 3 Kasım’da 46. İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar kapatılacak?
İşte 3 Kasım 46. İstanbul Maratonu Nedeniyle Kapatılacak Yollar
İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre 46. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar şöyle;
- Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli
- Güney Zincirlikuyu ayrımı
- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası
- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası
- Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım
- Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım
- Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım
- Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım
- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan kuzey çevre yolu
- Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
- Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak
- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollar
Maraton rotası ise şöyle;