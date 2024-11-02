Yarın 46. İstanbul Maratonu koşulacak. İki kıta arasında yapılacak koşular nedeniyle İstanbul’un büyük bir bölümündeki yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla yarın trafiğe çıkacak sürücülere yönelik uyarılar yapıldı. Peki, 3 Kasım’da 46. İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar kapatılacak?

İşte 3 Kasım 46. İstanbul Maratonu Nedeniyle Kapatılacak Yollar

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre 46. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar şöyle;

Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan kuzey çevre yolu

Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım

Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollar

Maraton rotası ise şöyle;